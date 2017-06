Mobilitätspionier Als der Mensch das Fliegen lernte Das Fliegende Museum von Brigitte Koch und ihrem Vater Joseph am Großenhainer Flugplatz.

Es ist erst rund 100 Jahre her, dass der Mensch in die Luft geht – mit einem Fluggerät. Besucht man das Fliegende Museum von Brigitte Koch und ihrem Vater Joseph am Großenhainer Flugplatz, trifft man auf jene ersten berühmten Namen: Otto von Lilienthal, Elly Beinhorn, Orville und Wilbur Wright. Die Sammlung Koch widmet sich den ersten Flugzeugen, mit denen der Mensch sich in den Himmel wagte – auch um schneller von A nach B zu gelangen. Alle Luftfahrtenthusiasten wissen heute, dass in Großenhain die zum Teil letzten Exemplare der Maschinen stehen, mit denen die Fliegerei ihren Anfang nahm: und sie sind alle (wieder) flugfähig.

Klemm 25, Blériot, Antoinette, oder wie sie alle heißen, zeigen jede auf ihre Weise, wie Menschen das Flugwesen erforschten und verfeinerten. Die Kochs widmen sich der Bewahrung dessen seit 1981. Mit dem Kauf einer Harvard MK legte Joseph Koch, der eine Flugschule betrieb, den Grundstein für das Fliegende Museum. Im Laufe der Jahre kamen mehr und mehr Oldtimerflugzeuge in seinen Besitz. Die meisten waren nicht flugfähig – also Schrott. In Eigenregie wurden sie von Joseph und Brigitte Koch restauriert und flugfähig gemacht. 40 Flugzeuge kann man heute

