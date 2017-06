Als der Markt mit Geld überschwemmt wurde Wirtschaftsförderung mit der Druckmaschine ist nicht neu. Schon August der Gerechte hat das einst praktiziert.

Dr. Cornelia Rupp, Pressesprecherin des Archäologischen Landesamtes, zeigt, wie schwer die gefundenen 2 000 Münzen sind. © SZ/Gunnar Klehm

Zu den spannenden Details des größten Münzfunds des letzten Jahrhunderts in Sachsen gehört, aus welcher Zeit die einzelnen Geldstücke stammen, die im Mai 2016 in einer Felsspalte in der Sächsischen Schweiz entdeckt wurden. Die Prägedaten sind dabei nicht nur wegen der ältesten und der jüngsten gefundenen Münze interessant. Diese stammen übrigens aus den Jahren 1626 und 1819.

Viel aufregender für die Historiker ist der Fakt, dass von den 2 277 Münzen aus einer Zeitspanne von fast 200 Jahren zwei Prägezeiten sächsischer Münzen an Masse alles überragen. Nämlich 1763 und 1815. Für Münzsammler ist das erst mal eine schlechte Nachricht, wenn man weiß, dass es mit diesen Prägedaten sehr viele Münzen gibt. Doch gilt das nur für besagten Münzen, oder gilt das grundsätzlich?

Der Oberkonservator im Münzkabinett der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Wilhelm Hollstein, hat sich intensiv mit dem Fund befasst und hat auch eine erste Erklärung für die Dominanz dieser beiden Prägejahre parat. Das sei eine Art Wirtschaftsförderung gewesen. 1763 trat in Sachsen der junge Friedrich August der I. sein Amt an. Später wurde er als August der Gerechte benannt. Der Siebenjährige Krieg war gerade beendet. In der Zeit wurden viele minderwertige Münzen mit weniger Edelmetallanteil geprägt, was von der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert wurde. „Also wurde besseres Geld geprägt, um den Handel wieder anzukurbeln“, erklärt Hollstein. Was offenbar funktionierte.

Die gleiche Wirkung hatte es, als 1815 erneut die Prägemaschinen angeworfen wurden, um mehr Münzen zu produzieren. Allerdings hat Hollstein hierfür eine andere Ursache ausgemacht. Während der unsicheren Zeiten der Napoleonischen Kriege Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts hatten viele Menschen ihre Ersparnisse versteckt. Kaum jemand tätigte größere Anschaffungen. Immer weniger Münzen waren im Umlauf. Die fehlten jedoch, um die Soldaten zu bezahlen, deren Sold spätestens 1815 zum Kriegsende fällig war. So wurde erneut der Markt mit frischem Geld überschwemmt. Auch das passierte noch unter August dem Gerechten, der 1827 in Dresden starb.

Diese geschichtlichen Zusammenhänge, die mysteriösen Umstände des Auffindens und die einmalige Größe machen diesen Münzfund so interessant, dass es erstmals eine Ausstellung zu so einem Fall gibt.

Die Schau „Auf der hohen Kante – 20 Pfund Silbermünzen“ ist noch bis zum 13. Juni im Foyer des Finanzministeriums am Carolaplatz 1 in Dresden zu sehen. Im Rahmen des offenen Regierungsviertels am 11. Juni besteht die einmalige Gelegenheit, die ansonsten nur von Montag bis Freitag geöffnete Ausstellung an einem Sonntag, zwischen 11 und 17 Uhr, zu besichtigen. Bis 15 Uhr stehen fachkundige Ansprechpartner zur Verfügung. Nach dem 13. Juni zieht die Schau ins Stadtmuseum Pirna weiter. Einen genauen Eröffnungstermin dort gibt es aber noch nicht.

