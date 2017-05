Als der Bergbau in Glashütte blühte Ein Experte referiert über die Blüte und den Niedergang einer Industriebranche.

Axel Rüthrich (42) arbeitet am Institut für Industriearchäologie der TU Bergakademie Freiberg. Er wohnt in Freiberg. © privat

Herr Rüthrich, am 9. Mai um 18 Uhr referieren Sie im Europark Altenberg über den Silberbergbau in Glashütte. Was erwartet die Besucher?

In meinem 45-minütigen Vortrag werde ich mit der Vorgeschichte des Glashütter Bergbaus beginnen und dann über die Blütezeit sprechen. Diese gab es zwischen 1500 bis 1545. Danach waren die Bergwerke erschöpft, der Bergbau ging nieder und Glashütte verarmte. Erst die Ansiedlung der Uhrenindustrie unter Lange ändert das. Gefördert wurde diese von der sächsischen Landesregierung.

Was ist das Besondere am Glashütter Bergbau?

Er kam im Vergleich zu anderen Regionen wie in Annaberg oder Freiberg schon sehr zeitig zum Erliegen. Aus Sicht der Forschung ist das interessant, weil sich danach unter Tage nicht viel veränderte. So blieb eine größere Bergbaulandschaft aus dem 16. Jahrhundert weitgehend erhalten.

Wie gut ist der Bergbau erforscht?

Ziemlich gut. Es gibt aber auch hier noch weiße Flecken, weil die Quellenlage zu diesen Jahren nicht gut ist.

Das Gespräch führte Maik Brückner.

