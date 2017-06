Als der Ball für den Anstoß im Teich landete Klaus Gerstenberger aus Kreba-Neudorf verpasste bisher nicht ein einziges Sommer-, Sport- und Parkfest.

Klaus Gerstenberger ist so alt wie das Sportfest in Kreba-Neudorf und er hat jedes einzelne miterlebt. In der Wendezeit war er acht Jahre kommissarischer Leiter der Sportgemeinschaft. © André Schulze

Wie oft wurde bereits das Sommer-, Sport- und Parkfest gefeiert? Diese Frage könnte in jeder Quizsendung kommen: Klaus Gerstenberger wäre ganz sicher unschlagbar schnell mit der Antwort. Denn der Mann aus Kreba-Neudorf ist genauso alt wie das Fest, welches den Ort weithin bekannt gemacht hat. Im Winter feierte zu Jahresbeginn der Elektromeister seinen 70. Geburtstag. In wenigen Wochen Ende Juli folgt ihm das Sommer- , Sport- und Parkfest. Das Jubiläumsfest ist auch das 70., bei dem Klaus Gerstenberger dabei ist. Wie das geht? Das habe ihm seine Mutter versichert, sagt der groß gewachsene Mann und lacht.

Ganz viele Erinnerungen kann er beisteuern, wenn es um das Fest geht. Zum Beispiel aus den wilden Anfangszeiten kurz nach dem Krieg. Da sammelte man Fleischmarken bei den Dorfbewohnern ein, um davon Bockwurst zu kaufen für das Fest. Anfangs gab es auch einen Festumzug. Da wies Vater Gerstenberger seinen Sohn Klaus an, blaue Hosen und weiße Strümpfe anzuziehen und sich in eine Gruppe einzureihen. „Das war ein Trick, um den Eintritt zu sparen“, erzählt der Krebaer. Oder als die Samstage noch Arbeitstage und Schultage waren und elektrische Rasenmäher, Rasentraktoren oder gar Automoover nicht im Schuppen oder auf dem Rasen standen. „Da gingen 15 Mann auf den Sportplatz und der wurde ruckzuck gemäht“, so Klaus Gerstenberger. Auch die Frauen kamen gar nicht auf die Idee, deshalb mit den Männern zu diskutieren. Damals war das eben so. Auf der anderen Seite gab es aber auch Arbeitgeber, die stellten ihre Leute mal für zwei oder drei Tage für die Festvorbereitung frei.

Was sich im Nachhinein mit dem Abstand von Jahrzehnten als Anekdote fröhlich erzählen lässt, das war trotzdem nicht immer einfach. Klaus Gerstenberger war für acht Jahre über die Wendezeit kommissarisch als Leiter der Sportgemeinschaft Kreba-Neudorf im Einsatz. Seit ich 25 war, war ich im Vereinsvorstand. „Als Herbert Veit das Amt abgab, fand sich niemand, und so übernahm ich das.“ Doch das erste Sportfest nach der Wende brach dem Verein fast das Genick. „So wenige Zuschauer hatten wir noch nie. Und jeder behielt seine Westmark in der Tasche. Die Leute haben den ganzen Tag über ein Bier getrunken“, erinnert sich der Krebaer. Es gab Stimmen im Verein, die wollten das fest aufgeben. Doch andere drangen darauf, es noch einmal zu probieren. „Ich bin sehr froh, dass wir unser Sportfest über die Wende retten konnten“, sagt Klaus Gerstenberger, der viele Jahre Fußballer, Schiedsrichter, Übungsleiter und auch Sektionsleiter bei der SG Kreba-Neudorf war. Über eine Anekdote muss er noch immer schmunzeln. Fallschirmspringer sollten den Ball für ein Fußballspiel auf das Festgelände bringen. Ausgerechnet der mit dem Ball landete aber abseits in einem Teich. Beim dem Fest Ende Juli wird Klaus Gerstenberger als Chef des Feuerwehrvereins in einem Pavillon vor der Schießhalle stehen und mit anderen Vereinsmitgliedern Getränke verkaufen. Dabei unterstützt ihn Sohn Rico. Tochter Antje Gerstenberger gehört zum Sportfestübungsteam, Enkel Jean-Carlo hat auch schon bei der Übung mitgemacht. Und natürlich tanzt Gerstenbergers Frau Petra bei der Übung mit. „Wenn du einen Krebaer fragst, wann er Urlaub macht, dann gibt es eigentlich nur eine Antwort: nach dem Fest“, erzählt er.

zur Startseite