Als das Volkstheater Dresden eroberte

Im Residenz-Theater wurde 1901 sehr erfolgreich die Operette „Jadwiga“ aufgeführt. © Archiv Schwarze

Spätestens seit dem 18. Jahrhundert ist Theater auch etwas fürs einfache Volk und bekommt in dieser Zeit sogar eine eigene, gleichlautende Bezeichnung. In Dresden haben Häuser, in denen die Kunstform geschauspielert wurde, eine lange, ausgeprägte Tradition. Andreas Schwarze bezeichnet die Stadt sogar als „Metropole des Vergnügens“. So hat er auch sein Buch genannt, das im Saxophon-Verlag erschienen ist, untertitelt mit: „Musikalisches Volkstheater in Dresden von 1844 bis heute.“

Schwarze, ein Mann vom Fach, machte in seiner eigenen Laufbahn viele Meter. Anfangs als Requisiteur, Bühnentechniker und Regieassistent. Nach seinem Studium in Berlin ging er an die Staatsoperette. Die heitere Muse ist seine Spielwiese. Er arbeitet seit 1986 als Regisseur, Solist, Bühnenautor und Theaterfotograf. Sein Wissen gibt er an junge Theaterkünstler weiter, in eigenen Ensembles und als Lehrer im Dramatischen Unterricht an der Musikhochschule. Seiner Leidenschaft, dem Operettentheater, bleibt er treu. Schwarze beginnt, die Geschichte der Staatsoperette und der Vorgängertheater in einem digitalen Archiv zusammenzufassen.

Die Häuser, vor allem aber auch die Protagonisten, denen er bei seiner Forschung begegnet ist, lässt er in seinem Buch aufleben. Fakten ergänzt Schwarze mit dokufiktionalen Szenen. Die Leser gehen mit ihm auf eine Reise in die Vergangenheit der musikalischen Volkstheater.

So legt Schwarze seinen Hauptdarstellern, wie Josef Ferdinand Nesmüller, einem der Väter des modernen Volkstheaters in Dresden, die Worte auch mal in den Mund und lässt ihn selbst erzählen von einer Zeit, als alles anfing. Vom Einzug der Komödianten in das Dorf Plauen auf Gut Reisewitz. Oder von ersten Gehversuchen im Sommertheater im Großen Garten. Und wie aus dem Herminia- an der Zirkusstraße das Residenz-Theater wurde. Das Central-Theater an der Waisenhausstraße wird genauso beleuchtet wie die bewegte Geschichte des berühmten Albert-Theaters. Auch der schwierigen Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem Neuanfang und „wilden Jahren“ sowie einem „Kulturkampf zwischen Ruinen“ widmet sich der Autor. Und natürlich seiner großen Liebe, der Staatsoperette. Bis zum Schluss, als es hieß „Leb wohl, altes Haus!“ und Koffer packen für den Umzug in das Kulturkraftwerk.

