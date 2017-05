Als das Kabelfernsehen kam Ein Film erinnert an das Ereignis vor 30 Jahren in Jänkendorf. Das Frühlingsfest hält noch weitere Höhepunkte für die Gäste bereit. Darunter die Kleintierzüchter und ihre Tiere.

Vereinsvorsitzender Joachim Hamann und die Mitglieder des Kleintierzüchtervereins Jänkendorf zeigen zum Frühlingsfest ihre Tiere in einer Ausstellung. © Bernhard Donke

Wie die Jänkendorfer sich das Westfernsehen in ihren Ort holten, das zeigt eine filmische Dokumentation. Sie wird zum Frühlingsfest am Wochenende vorgeführt. Im Jahr 1987 entschloss man sich in Jänkendorf, eine eigene Kabelanlage aufzubauen, die jeden Haushalt, so gewünscht, per Kabel die Vielfalt der Fernsehwelt ins Wohnzimmer brachte. Dieses Zeitdokument zeigt, wie das Problem des Fernsehempfangs nicht nur technisch, sondern auch mit Muskelkraft sowie großem Gemeinschaftssinn gelöst wurde. „Unter dem Titel ,Damals war’s’ werden sich sicherlich viele Jänkendorfer wiedererkennen“, sagt Ralf Leder, der selbst gespannt ist auf den Film. Der Gastronom gehört mit zur Fest GbR, die inzwischen das 27. Jänkendorfer Frühlingsfest auf die Beine stellt.

Los geht es am Freitagabend, 20 Uhr. Nach einer musikalischen Eröffnung wird 21 Uhr das Jänkendorfer Zeitdokument, „der Kurzfilm zum großen Buddeln“ auf Leinwand gezeigt. Das findet in der Bauhofhalle im Gewerbehof statt. Ursprünglich war das Frühlingsfest im Park des Herrenhauses heimisch und alle trafen sich im großen Festzelt. Aber durch den Umbau zum Kinderschloss und die geplante Spielplatzgestaltung gibt es seit vergangenem Jahr kein Fest im Park mehr. Stattdessen auf dem Gewerbehof.

Das Frühlingsfest ist traditionell ein Fest der Vereine und Gewerbetreibenden. Es bietet an drei Tagen ein reichhaltiges Programm für die Einwohner und ihre Gäste an. Mit dabei sind auch die Kleintierzüchter, die am Sonnabendnachmittag und Sonntagvormittag ausstellen und von ihren Zuchterfolgen berichten.

Sportlich geht es ebenfalls zu. So empfängt am Sonnabend, 15 Uhr, der SV 90 Jänkendorf zum Kreisliga-Punktspiel Kodersdorf. Zwei Stunden später startet das 13. Seifenkistenrennen um die Pokale der Autoservice Schmidt GmbH. Wer davon nicht genug hat, kann ab 20 Uhr unter Flutlicht kegeln oder im Festzelt tanzen.

Die Jugendfeuerwehren starten Sonntag, 10 Uhr, ihren Gruppenstafettenlauf. Auf dem Sportplatz spielt ab 12 Uhr Traktor Jänkendorf gegen Energie Ullersdorf Fußball und es gibt Suppe aus der Gulaschkanone. Der Nachmittag gehört den Kindern. Dafür sorgt das Spielmobil „Olli“ und der Auftritt des Kindergartens. Zudem kann sich jeder am Kegelwettbewerb beteiligen. Um 17 Uhr endet das Frühlingsfest.

