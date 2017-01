Als aus Brettern Skisprungschanzen wurden In den 50er-Jahren wurde das Skispringen fast überall in der DDR betrieben. Auch am Wilisch gab es Wettkämpfe.

An diesem Hang am Wilisch bei Hermsdorf wurde einst um Weitenmeter gekämpft. Das hölzerne Anlaufgerüst der Sprungschanze ist längst abgetragen worden. Foto: Jens Jahn

Wenn sich jetzt die besten Skispringer der Welt bei Vierschanzentournee und diversen Weltcup-Veranstaltungen messen, werden sicher bei vielen Sportfreunden aus dem Osterzgebirge oder der Sächsischen Schweiz Erinnerungen wach an einstige Skisprung-Hochburgen in der Region.

So fand 1958 auf der Sachsenschanze in Geising die damalige DDR-Meisterschaft statt. Auf den Schanzenanlagen am Raupennest in Altenberg, im Riesengrund bei Hirschsprung oder im Sebnitzer Ortsteil Herwigsdorf wurden Jahr für Jahr Skiwettkämpfe mit stattlicher Teilnehmerzahl durchgeführt. Spätere Weltklasse-Skispringer wie Heiko Hunger, Gerd Siegmund oder Jürgen Thomas machten ihre ersten Hopser auf der Grenzwinkelschanze in Sebnitz.

Hatte es schon erste Schanzenbauten, damals noch oft Sprunghügel genannt, in den Jahren zwischen den beiden Weltkriegen gegeben, entstand ab den 50er-Jahren ein regelrechter Boom in Sachen Schanzenbau. Initialzündung waren die internationalen Erfolge der DDR-Springer um Harry Glaß und Helmut Recknagel. So entstanden im Osterzgebirge Sprungschanzen wie die Müglitzschanze in Fürstenau, die Leitenschanze in Bärenstein, die Schellerhauer 20. Jahrestag-Schanze, die Schanze im Hochofengrund in Schmiedeberg, die Zollhausschanze in Neuhermsdorf, die Borbergschanze in Röthenbach oder die Schanzen in Oberbärenburg. Mit einer gehörigen Portion Idealismus erbauten Sportfreunde mit Hilfe der örtlichen Handwerksmeister Sprungschanzen mit zumeist hölzernen Anlauftürmen. Zahlreiche Wettbewerbe wurden veranstaltet, oftmals weilten Tausende Zuschauer an den Sprungschanzen, um die tollkühnen Flieger zu bestaunen.

In der damaligen DDR entwickelte sich eine Initiative – es sollten möglichst flächendeckend Sprungschanzen gebaut werden, damit kein Talent unerkannt bleiben konnte. So wurden kleine Schanzen für Kinder und Jugendliche in Anklam an der Ostsee, in den Diehlower Bergen bei Eisenhüttenstadt, im brandenburgischen Rauen oder in Burg Stargard bei Neubrandenburg erbaut. Bei regionalen Meisterschaften und Spartakiaden tummelten sich Massen an skisprungbegeisterten Kindern und deren Eltern. Auch in der hiesigen Region weitete sich das Skispringen über die bekannten Wintersportorte aus. Es entstanden Schanzen in Bad Muskau, Ohorn bei Pulsnitz, Hirschbach bei Riesa oder in Reichenau bei Königsbrück, wo sogar eine Meisterschaft der Volkspolizei durchgeführt wurde.

Es gab die Sattelbergschanze in Mühlbach im Müglitztal, die Polenztalschanze, die Schanze an der Klippermühle in Tharandt und am Bahnhof in Klingenberg. Und auch am Wilisch wurde einst Ski gesprungen. Auslöser für diese Aktivitäten waren in der 50er-Jahren Studenten und Lehrkörper der Technischen Universität Dresden. Bei regelmäßigen Ernteeinsätzen der Studiosus in den Dörfern Hermsdorf oder Hirschbach entstand die Idee, am Wilisch eine Sprungschanze zu bauen. Aus Brettern wurde ein etwa vier Meter hohes Holzgerüst zusammengezimmert, und fortan trugen die Sportler aus Dresden am Wilisch ihre Uni-Meisterschaften aus. „Ich kann mich noch erinnern. Da war immer viel los. Es gab auch neben der Schanze einen Skihang. Ich bin mal den Schanzenaufsprung runter und es hat mich fürchterlich gebeutelt“, erinnert sich der Hermsdorfer Zeitgenosse Manfred Zimmermann. Über die Bestweiten gibt es keine genauen Aufzeichnungen. Man spricht von 15 bis 20 Metern. Einer dieser kühnen Skiartisten der damaligen Zeit war Johannes Broschwitz. Der im Jahr 2014 im hohen Alter von 98 Jahren verstorbene Professor sprang einst auch am Wilisch. Später wurde der Wilmsdorfer internationaler Sprungrichter und weilte bei vielen Großereignissen in ganz Europa.

Das Skispringen hat selbst in der Landeshauptstadt eine gewisse Tradition. Bereits 1926 strömten Tausende Dresdner per Bus und Bahn in das damalige Bad Weißer Hirsch. Die dortige Kurverwaltung veranstaltete auf dem Gelände des Lahrmann-Sanatoriums ein Skispringen. Gäste aus Geising und Altenberg waren am Start. Ein gewisser Wagner aus Geising gewann dieses Springen im Stechgrund.

1952 wurde durch Schüler und Lehrer einer Oberschule am Wilden Mann eine Sprungschanze gebaut. „Wir versorgten die Jungs mit Brötchen und Getränken, während sie Schanze und eine Hütte zimmerten“, erinnert sich eine damalige Schülerin und erzählt von einem tragischen Ereignis: „Einmal brach sich ein Junge ein Bein. Wir transportierten ihn auf einer Schubkarre ins Krankenhaus.“

Diese Zeiten sind lange vorüber. Mittlerweile existieren im gesamten ehemaligen Bezirk Dresden nur noch drei Orte mit aktivem Skisprungbetrieb. Kottmar, Sohland und Spitzkunnersdorf liegen allesamt im Lausitzer Bergland. Im Osterzgebirge ist das Skispringen bis auf einen rührigen Verein in Dittersbach ausgestorben. Nur wenige, längst zerfallene Ruinen oder mit geübtem Auge im Gelände ersichtliche Schneisen erinnern an die Zeiten, als es die Menschen zum Skispringen lockte.

