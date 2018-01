Als Arzt an der Skirennstrecke Ein Team des Uniklinikums und weitere Ärzte betreuen Sportler und Zuschauer. Im Notfall geht‘s per Schlitten auf die Strecke.

Orthopäde Axel Klein war zwei Tage samt Motorschlitten im Einsatz, um verletzte Athleten schnellstmöglich von der Strecke zu bergen. © Sven Ellger

Auf einem Motorschlitten ist Orthopäde Axel Klein normalerweise nicht unterwegs. Beim ersten Dresdner Skiweltcup ist jedoch genau der sein Fortbewegungsmittel, um verletzte Sportler von der Strecke zu bergen. Eine Vakuummatratze soll die harte Liegefläche auf dem Anhänger für die Verletzten erträglicher machen. So der Schlitten denn überhaupt zum Einsatz kommen muss. „Das Verletzungsrisiko beim Skilanglauf ist relativ gering“, sagt Klein, der am Wochenende mit rund 30 Kollegen – die meisten vom Uniklinikum – ehrenamtlich im Einsatz gewesen ist. Stürze der Athleten gehen meist glimpflich aus. Wenn es zu Verletzungen kommt, dann vor allem an Ellbogen, Armen, Schulter oder Schlüsselbeinen.

Trotz des geringen Risikos ist die medizinische Versorgung nach den Vorgaben des Skiverbandes gesichert. Falls ein Athlet stürzt, muss Axel Klein über Funk die Erlaubnis des Rennleiters abwarten, bevor er mit Rettungssanitäter und einem Assistenten auf die Strecke darf. Für diese Zeit wird der Wettkampf unterbrochen. „Um jemanden zu bergen, brauchen wir vermutlich maximal fünf Minuten“, sagt Klein. Koordiniert wird das gesamte Team von Oberarzt Alexander Disch vom Dresdner Uniklinikum. Der war selbst Mitglied der Junioren-Nationalmannschaft im Biathlon und später Mannschaftsarzt der Biathlon-Weltcupmannschaft. „Bisher läuft es erwartungsgemäß ruhig. Wir sind hier ja nicht im Fußballstadion. Und die Zuschauer trinken wenig Alkohol“, sagt er am Sonnabend. Seine Gesamtbilanz am nächsten Tag fällt deshalb auch zufrieden aus.

Während des gesamten Wochenendes mussten nur einige Besucher mit Kreislaufproblemen versorgt werden. Zudem kamen lediglich einige Athleten ins medizinische Apartment im Hotel Bellevue, um sich Sturzblessuren wie blaue Flecken und Prellungen behandeln zu lassen. Ein Wermutstropfen bleibt allerdings: Im allerletzten Lauf, dem Finale der Männerstaffel, ist noch kurz vorm Ziel ein amerikanischer Athlet böse gestürzt und hat sich überschlagen. Seine Gesichtsverletzung konnte aber vor Ort behandelt werden. Der Schlitten musste überhaupt nicht ausfahren.

