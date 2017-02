Alpin-WM entgeht Katastrophe Ein Flugzeug bringt in St. Moritz eine TV-Seilbahnkamera zum Absturz. Die Athleten reagieren darauf mit Unverständnis.

Ein Helfer räumt einen Teil der abgestürzten Kamera aus dem Zielbereich. © reuters

Das rot-weiße Propellerflugzeug flog tief – viel zu tief. Bei der alpinen Ski-WM in St. Moritz wäre es deshalb am Freitag beinahe zu einer Katastrophe gekommen. Eine Maschine der Show-Staffel der Schweizer Luftwaffe durchtrennte das Tragekabel einer Seilbahnkamera des Schweizer Fernsehens, woraufhin Teile der Kamera aus großer Höhe in den Zielraum stürzten. Verletzt wurde nach Angaben der Kantonspolizei Graubünden niemand. Wegen des Zwischenfalls musste vorübergehend der Sessellift mit den meisten Rennläufern angehalten werden, Augenzeugen zufolge soll das abgerissene Seil auf das Seil des Sessellifts gefallen sein.

Im Lift saßen zu diesem Zeitpunkt zahlreiche Top-Stars der Szene wie Felix Neureuther aus Partenkirchen oder der Österreicher Marcel Hirscher, die auf dem Weg zur Besichtigung des Finallaufs im Riesenslalom waren. Neureuther reagierte mit Unverständnis. „Es ist immer ein sehr korrektes Volk, das bei jedem Kilometer, den man zu schnell fährt, da rumtut. Und dann können sie nicht einen Meter zu hoch fliegen, das geht mir nicht in den Kopf rein“, sagte er. „Eine brutale Geschichte. Wir hatten Glück, dass nicht mehr passiert ist“, sagte FIS-Renndirektor Markus Waldner.

Die Athleten konnten mit einer Verzögerung von rund 15 Minuten weiterfahren, das Rennen um die Medaillen begann deshalb eine halbe Stunde später als geplant. „Das hätte sehr, sehr schlimm ausgehen können“, sagte Neureuther. Die Flugstaffel trainierte während der beiden Läufe für ihren für Samstag geplanten Auftritt. Der Flieger habe den Flugplatz im nahe gelegenen Samedan „selbstständig“ erreicht, teilte Roman Rüegg, Sprecher der Kantonpolizei Graubünden mit, „aus Sicherheitsgründen stellte die Sesselbahn Salastrains den Betrieb ein, die Polizei sowie die Militärbehörden haben die Untersuchungen aufgenommen.“ Weitere Angaben wollte er zunächst nicht machen.

Neureuther landet auf Rang 16

Als es dann um die Medaillen ging, verpassten die deutschen Rennläufer beim Riesenslalom der Männer erneut das Podest. Bester beim Sieg von Marcel Hirscher aus Österreich war überraschend Linus Straßer (München), der sich mit der hohen Startnummer 43 auf Rang 12 und damit zum besten Resultat seiner Karriere in dieser Disziplin kämpfte. Der durch eine Rückenverletzung gehandicapte Neureuther landete auf Rang 16. „Wir sind mit anderen Ambitionen hergekommen“, sagte er nach seinem wohl vorletzten WM-Rennen. (sid)

