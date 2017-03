Alpakas verlassen Gehege Die Vierbeiner aus dem Zoo in Bischofswerda sind jetzt öfter in der Stadt zu sehen. Sie werden eingespannt für Touren. Ein Angebot für Kleine und Große.

Christina Hella mit einem Alpaka am Neumarkt in Bischofswerda. Immer öfter wird es solche Bilder jetzt in der Stadt geben. Die Alpakas gehen spazieren – zusammen mit Gästen, die eine solche Tour wünschen. © Steffen Unger

So ein Alpaka ist dafür bekannt, dass es gern läuft. Aber vom Tierpark in Bischofswerda bis auf den Butterberg? „Natürlich ist dafür Training nötig, deswegen sind wir mit den Tieren schon viel gelaufen“, sagt Tierparkleiterin Silvia Berger. Bald muss die Kondition dann auch reichen, denn die mit der Anschaffung von Alpakas im Tierpark im letzten Jahr angekündigten Trekking-Touren mit den großen Tieren stehen jetzt an. Und Buchungen sind nun möglich.

Die Route zum Butterberg ist die längste im Angebot. Drei bis vier Stunden sind für Hin- und Rückweg geplant. „Da glühen die Sohlen“ heißt diese spezielle Route. Deutlich kürzer sind die anderen Strecken. Über eine Stunde geht es zum Beispiel zur Ziegelei am Rammenauer Weg mit Stopp am Spielplatz Lutherpark. Anderthalb Stunden dauert es bis zum Napoleonstein und zurück, voraussichtlich zwei Stunden um die Schiebocker Teiche mit Stopp auf dem Spielplatz am Lutherpark. Auch bis zur Feuerwehr gleich neben dem Zoo lassen sich die Alpakas an der Leine führen.

Touren für Kinder und Erwachsene

Die Tierparkleitung hat die Trekkingtouren mit Partnern gestrickt. Gebucht werden können die Touren an Wochentagen, aber auch für die Sonn- und Feiertage, die längeren wahlweise auch mit Picknick. „Die sanftmütigen Tiere sorgen Schritt für Schritt für eine harmonische Stimmung in der Gruppe“, versprechen die Organisatoren. Ab 25 Euro gibt es dieses Vergnügen.

Ausgewählte Mitarbeiter des Bischofswerdaer Zoos haben sich auf ihre neue Einsatzstelle außerhalb des Zoos gut vorbereitet und unter anderem bei Fachleuten vom Alpakahof am Czorneboh Seminare besucht. Es ging dabei unter anderem darum zu lernen, wie man Alpakas an der Leine sicher durchs Gelände führt und wie durch den Straßenverkehr. Die Touren, die jetzt angeboten werden, wurden so zusammengestellt, dass sie interessant sind für Kinder und Erwachsene. Alle dürfen mit, nur Kinder unter sechs Jahren dürfen die Alpakas nicht alleine an der Leine führen. Mindestens acht Personen sollten für eine Tour zusammenkommen. Silvia Berger sagt, sie ist gespannt, wie es funktionieren wird.

Buchung und Kontakt: Tier- und Kulturpark Bischofswerda, Telefon: 03594 703467

www.tierpark.bischofswerda.de

