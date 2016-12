Alltagsgefährt im Rabenauer Museum Eine neue Sonderausstellung im Stuhlbaumuseum zeigt eines der wichtigsten Gefährte für junge Familien.

© Archiv: Baldauf

Rabenau. Jeder hat darin seine Schlummerstunden verbracht: Der Kinderwagen ist aus dem Alltag junger Familien nicht wegzudenken. Das Stuhlbaumuseum widmet diesem ersten Fahrzeug im Leben eines Menschen jetzt eine Sonderausstellung. Gezeigt werden Kinderwagen aus der Sammlung der Tschechin Hanna Müllerova. Mehr als 400 Kinder- und Puppenwagen hat die Sammlerin zusammengetragen. Das älteste Modell stammt aus dem Jahre 1890. Die Ausstellung zeigt Kinder- und Puppenwagen, beginnend mit Modellen vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Neuzeit. Schmuckstücke sind ein hölzerner Zwillingssportwagen und ein Modell der Firma Frankonia aus den 1950er-Jahren, das, der Autoverrücktheit dieser Zeit geschuldet, wie ein kleines Auto aussieht und sogar über Rücklichter und Kofferklappe verfügt.

Die Rabenauer haben zudem viele kleine Infos rund um das Thema Geburt zusammengetragen. So werden Taufbriefe aus Rabenau gezeigt, wer will kann sich im Wickeln eines Babys mit Stoffwindeln üben oder sich über die beliebtesten Vornamen in den Jahren von 1890 bis 2010 informieren. Die Sonderschau ist bis zum 26. Februar zu sehen. (hey)

