Allrounder kommt in die Spreestadt Budissa Bautzen hat einen weiteren angriffslustigen Spieler verpflichtet. Jonas Krautschick kommt vom FCO Neugersdorf.

Neuverpflichtung Jonas Krautschick (r.) mit Budissa-Präsident Ingo Frings. © PR

Fußball-Regionalliga. Kurz vor dem Trainingsauftakt beim Regionalligisten FSV Budissa Bautzen wurde von der Vereinsführung der nächste neue Spieler verkündet. Jonas Krautschick kommt vom FCO Neugersdorf und erhält einen Einjahresvertrag. „Die bevorzugten Positionen von Jonas sind die Außenbahnen, wobei er als flexibel einsetzbarer Spieler agieren wird“, heißt es in einer Presseerklärung der Bautzener. Und weiter: „Gute Arbeit leistet er sowohl im Defensiv- als auch im Offensivbereich auf der rechten als auch auf der linken Bahn.“

Der 20-jährige Linksfuß kommt mit den Empfehlungen einer Dynamo-Ausbildung zu den Budissen. Von der Saison 2012/13 bis 2014/15 spielte Krautschick für Dynamo Dresden in der B- und nachher in der A-Jugend in der jeweiligen Bundesliga. Auch auf zwei Einsätze in der NOFV-Oberliga Süd der Dynamo U 23 kann Jonas verweisen. In der Saison 2014/15 wechselte er von Dresden nach Neugersdorf und absolvierte in drei Spielzeiten 26 Partien für die Oberlausitzer in der Oberliga und Regionalliga. Außerdem kam er einmal im Sachsenpokal für den FCO zum Einsatz.

Zu den Gründen befragt, warum er nach Bautzen wechselt, sagte Krautschick bei der Vertragsunterzeichnung: „Hier kann ich Regionalliga spielen und zudem hat sich Budissa darum bemüht, mir zu ermöglichen, meine Ausbildung abzuschließen. Außerdem wurde mit Kevin Bönisch ein starker Stürmer geholt. Dieses Paket gefällt mir.“ Jonas Krautschick wird eine weitere Option auf den Außenbahnen für Coach Torsten Gütschow sein. (pr)

