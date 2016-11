Alloheim baut neue Seniorenresidenz An der Breitscheidstraße entsteht ein Heim für 117 Bewohner. Gleichzeitig werden 100 Arbeitsplätze geschaffen.

Noch werden Abrissarbeiten getätigt, doch bald soll auf diesem Grundstück an der Breitscheidstraße eine Alloheim-Seniorenresidenz entstehen. Johannes Knake (von links), Cathrin Förster, Steffen Ernst, Harald Rogalinski, Michael Wittig und Manuela Ulbricht haben sich auf dem Grundstück umgesehen. © Dietmar Thomas

Noch klafft in der Breitscheidstraße neben dem Haus mit der Nummer 6 eine große Lücke. Doch die wird bald geschlossen sein. Die Alloheim-Gruppe will in Waldheim eine weitere Seniorenresidenz bauen. An der Breitscheidstraße soll ein Heim für 117 Bewohner entstehen. Baubeginn wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2017 sein. Die Kosten werden mit etwa 8,5 Millionen Euro veranschlagt. Realisiert wird das Projekt gemeinsam mit der Modern Living Gesellschaft für kundenorientiertes Bauen mbH, die auch als Vermieter auftreten wird. Die Alloheim-Gruppe betreibt an der Waldheimer Härtelstraße bereits eine Seniorenresidenz mit 80 Plätzen.

Manuela Ulbricht, Leiterin der Residenz „Am Eichberg“ an der Härtelstraße, ist froh über den Neubau. „Wir haben viele Anfragen, können die aber nicht bedienen, weil unsere 80 Plätze nicht ausreichen“, sagte Ulbricht. Sie freue sich auf die Zusammenarbeit mit der Modern Living. „Eigentlich kann es nicht schnell genug gehen“, so Ulbricht. Es entstehen etwa 100 Arbeitsplätze. „In der neuen Residenz wird es eine eigene Wäscherei, eine Küche sowie eine Hausreinigung geben“, sagte Manuela Ulbricht.

Die Alloheim-Gruppe arbeite schon seit geraumer Zeit mit dieser Gesellschaft zusammen, bestätigt Johannes Knake, von der Zentrale der Alloheim-Gruppe in Düsseldorf. Harald Rogalinski, Geschäftsführer der Modern Living, stellt die Gesellschaft etwas näher vor. Demnach gibt es das Unternehmen seit 1981. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Modern Living auf den Bau von Seniorenresidenzen spezialisiert. „Wir haben Objekte im gesamten Bundesgebiet, Waldheim ist Nummer 16“, so Rogalinski.

In dem Objekt an der Breitscheidstraße sollen 15 Doppel- und 87 Einzelzimmer entstehen. Es wird eine Fläche von knapp 6 000 Quadratmetern bebaut. „Wir legen Wert darauf, dass die Räume groß und freundlich sind, dass sich die Bewohner wohlfühlen“, so der Geschäftsführer. „Die Einzelzimmer werden eine Größe von 19 bis 20 Quadratmeter haben, die Doppelzimmer sind 24 bis 25 Quadratmeter groß. Dazu kommt jeweils noch das Bad“, so Rogalinski. Die Zimmergröße liege damit deutlich über der vom Gesetzgeber geforderten Größe. Für ihn sei es wichtig, dass die Stadt hinter dem Projekt stehe, und das sei von Anfang an der Fall gewesen, versichert er. Auch die Bereitschaft der Waldheimer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft, ein Grundstück von etwa 600 Quadratmetern abzugeben, sei wichtig, so Rogalinski. Derzeit erfolgt der Abriss eines leerstehenden Hauses.

Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) sieht in dem Projekt das Motto „Waldheim – eine Stadt mit Zukunft“ bestätigt. „Wir tun viel dafür, dass sich Jung und Alt in unserer Stadt wohlfühlen. Der Bau der Seniorenresidenz trägt dazu bei“, sagte Ernst. Der Bauantrag für die Seniorenresidenz ist eingereicht. „Da die Bauvoranfrage schon sehr umfangreich war, gehen wir davon aus, dass die Genehmigung schnell erfolgen kann“, sagte Bauamtsleiter Michael Wittig.

