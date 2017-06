Allianz für Straßenausbau Sebnitz, Neustadt und Stolpen fordern eine bessere Anbindung. Die Städte wollen jetzt gemeinsam Druck machen.

Die Straße über den Unger soll Kriechspuren bekommen, das fordern Sebnitz, Neustadt und Stolpen als Allianz für Straßenbau. © Marko Förster

Drei Städte, eine Meinung: Mit gleichlautenden Stadtratsbeschlüssen wollen Neustadt, Sebnitz und Stolpen sich für eine bessere Verkehrsanbindung ihrer Region starkmachen. Aller Voraussicht nach werden die Entscheidungen sogar zum selben Zeitpunkt fallen. In Sebnitz und Neustadt steht das Thema bereits für die jeweilige Stadtratssitzung am 21. Juni auf der Tagesordnung. Am gleichen Tag treffen auch die Neustädter Stadträte zu ihrer nächsten regulären Sitzung zusammen. Die parallelen Beschlüsse sollen den bereits aufgemachten Forderungen gegenüber dem Freistaat Sachsen Nachdruck verleihen.

Die Wunschliste umfasst einen dreispurigen Ausbau der Straße über den Unger zwischen Neustadt und Sebnitz, einen Kreisverkehr für die Ausfahrt des Gewerbegebiets Kirschallee, eine Umgehung für den Karrenberg und Maßnahmen für mehr Sicherheit auf der Staatsstraße zwischen Stolpen und Neustadt. Zudem soll ein zusätzlicher Grenzübergang bei Neustadt erneut untersucht werden sowie eine bessere Anbindung in Richtung Pirna zur Autobahn A 17. Auf diese Agenda hatten sich die Bürgermeister der drei Städte zuvor verständigt. Hintergrund sind der Ausbau des Gewerbegebiets Kirschallee und der geplante große Gewerbepark bei Pirna.

Beim Freistaat haben die Wünsche bisher ein geteiltes Echo ausgelöst. Zu Kriechspuren über den Unger gab es bereits Gespräche, wie eine Sprecherin des Landesamts für Straßenbau bestätigte. Für einen zusätzlichen Grenzübergang sieht die Behörde allerdings keinen Bedarf.

