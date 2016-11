Allgemeinarztpraxis soll wachsen Im Sommer rettete das MVZ am Radeberger Krankenhaus eine Großröhrsdorfer Gemeinschaftspraxis. Dazu gibt es Fragen, aber auch Neues.

Freuen sich über die neue Allgemeinarztpraxis am Radeberger Kranikenhaus: Praxismitarbeiterinnen Manuela Mücklisch und Claudia Smeilus, MVZ-Chef Dr. Heiko Scheufler, Dr. Heike Siepker und Krankenhaus-Chefarzt Dr. Matthias Czech (v.l.). © Thorsten Eckert

Im Oktober startete die neue Allgemeinarztpraxis im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der Radeberger Asklepios-Klinik noch einmal ganz offiziell. Fragen gibt es unterdessen in der Großröhrsdorfer Außenstelle zur Besetzung des Standortes. Seit Juli bereits hat das MVZ die Regie in der früheren Gemeinschaftspraxis von Dr. Dorothea Dick und Katrin-Luise Jenatschek auf der Lutherstraße übernommen. Die Großröhrsdorfer Allgemein-Ärztinnen zogen sich in den Ruhestand zurück bzw. sind noch dabei.

Die Klinik rettete damit den Standort, um eine wohnortnahe Patientenversorgung zu sichern, wie es hieß. Nun schreibt SZ-Leser Frank Große aber: „Die SZ berichtete von der Übernahme durch Radeberger Ärzte in Großröhrsdorf. Doch schon jetzt praktiziert nur eine Ärztin hier. Patienten sollen nach Radeberg kommen.“ Das sorgt offenbar für Diskussionen.

Lage schien auswegslos

Tim Richwien ist der Geschäftsführer des Radeberger Krankenhauses, der Asklepios ASB Klinik. Er nahm sich jetzt der Frage an und hat auch gute Neuigkeiten parat. So lässt Tim Richwien wissen: „Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich daran erinnern, dass die Klinik durch die Übernahme der beiden Kassensitze die hausärztliche Versorgung der Patienten der Praxis in einer sehr schwierigen Situation gesichert hat.“ Was ja auf jeden Fall positiv ist. Denn in der Tat erschien die Lage ziemlich ausweglos. So hatte es zwar zwischenzeitlich einen Kandidaten zumindest für eine der beiden Praxisstellen gegeben. Doch der war Ende des Vorjahres wieder abgesprungen. Den für das Rödertal wichtigen Arztpraxen auf der Lutherstraße drohte damit das Aus. Geschäftsführer Richwien schätzt ein: „Anders gesagt: ohne das Engagement der Klinik gäbe es diese Praxis nicht mehr, denn die Versuche der beiden Praxisinhaberinnen, Nachfolger zu finden, waren ja erfolglos.“

Im Februar wird renoviert

Außerdem ist es aktuell noch so, dass die bisherige Praxisinhaberin, Dr. Dorothea Dick, die neue Ärztin, Dr. Anne Rademacher, einarbeitet, erklärt Tim Richwien. Daher sei die Großröhrsdorfer Ärztin derzeit noch in der Praxis präsent. Bis Ende des Jahres werde sie in reduziertem Stundenumfang mit zur Versorgung der Patienten zur Verfügung stehen. Dann jedoch wolle sie in den wohlverdienten Ruhestand übergehen. Tim Richwien: „Das war auch so geplant.“ Der Geschäftsführer legt überdies noch einmal ein paar Hintergründe dar. Die seien auch den Patienten mitgeteilt worden. In dem Zusammenhang habe das MVZ auch darum gebeten, um Patienten unnötige Wartezeiten zu ersparen, beide Praxisstandorte zu nutzen. Tim Richwien: „Wir sind aufgrund vertragsärztlicher Vorgaben verpflichtet, eine Praxis am Hauptstandort des MVZ zu betreiben, also in Radeberg.“ Das hatte zur Folge, dass die Praxis von Katrin-Luise Jenatschek nach Radeberg verlegt wurde. Es stellte aber die einzige Möglichkeit dar, beide Praxen fortzuführen und den Standort in Großröhrsdorf zu erhalten. „Wir streben allerdings eine Stellenerweiterung an, kündigt der Geschäftsführer jetzt an, „um die Praxis in Großröhrsdorf zu stärken. Wir benötigen dafür jedoch die Zustimmung der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen.“ Die Klinik beabsichtige zudem, als Ausbildungspraxis mit Assistenzärzten tätig zu werden. Dafür stehe aber noch kein Zeitpunkt fest.

Sicher sei aber schon, dass die Praxis in Großröhrsdorf im Februar komplett renoviert und neu möbliert werde. So verspricht der Klinikchef den Großröhrsdorfern auch ganz fest: „Daran erkennen Sie, dass wir auch weiterhin an einem Fortbestand der Praxis und dem Wohl der Patienten interessiert sind.“

Oberarzt Dr. Heiko Scheufler ist der Chef des Medizinischen Versorgungszentrums. Er macht auch noch einmal auf weitere Vorteile für seine Großröhrsdorfer Patienten aufmerksam. So erhalten sie durch diesen Schritt auch Zugriff auf alle anderen Leistungen des Radeberger MVZ und im Ernstfall auch schnell Termine in der Asklepios-ASB Klinik.

