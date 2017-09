Fußball „Alles zu seiner Zeit“ Gerd Hentzschel bestreitet als Trainer seine dritte Saison beim Roßweiner SV. Es soll seine bislang erfolgreichste werden.

Fußball ist sein Leben. Seit drei Jahren engagiert sich Gerd Hentzschel als Trainer beim Roßweiner SV. © Dirk Westphal

Als der ehemalige Döbelner Landesligatrainer Gerd Hentzschel 2014 beim Roßweiner SV einen Neubeginn auf der Bank wagte, war klar: Er will mit seiner neuen Fußballmannschaft erfolgreich sein. Und das war er bislang unbestritten. Mit ihm gelang der Aufstieg in die Kreisoberliga, in der die Plätze vier und zwei belegt wurden. Zudem gab es zur Vizemeisterschaft im Vorjahr den Kreispokal als Sahnehäubchen obendrauf. Und in der kommenden Saison soll es noch mehr Grund zum Feiern geben, soll die neue Spielserie noch erfolgreicher werden als die vergangene.

Gerd Hentzschel, Ihre Mannschaft ist mit drei Siegen aus drei Spielen planmäßig in die Saison gestartet, Gold war dennoch nicht alles, was glänzt?

Genau, spielerisch haben wir immer noch Reserven und sind in der Vorwoche gegen Frohburg mit einem blauen Auge davon gekommen. Bedingt ist das auch, weil wir nicht mit einer konstanten Aufstellung spielen konnten. Aber es war auch ein ordentlicher Gegner und so war es gut, dass wir die drei Punkte in Roßwein gelassen haben.

Nachdem es im Vorjahr mit dem Titel nicht geklappt hat, soll dieser wieder angegangen werden?

Die Zielstellung ist klar ausgegeben worden, dass wir aufsteigen wollen. Deshalb war der Start, den wir hingelegt haben, auch wichtig.

Oft hat Ihre Mannschaft in den vergangenen beiden Jahren Punkte gegen vermeintlich leichte Gegner liegengelassen. Wie wollen Sie das diesmal verhindern?

Ich habe der Mannschaft mitgeteilt, dass wir jedes Spiel so angehen, als ob es ein entscheidendes ist, damit wir die Gegner nicht wieder unterschätzen. Das bekommt die Mannschaft auch weiter jede Woche erzählt.

Der Roßweiner SV ist Pokalverteidiger und trifft am Sonnabend auf B-Kreisligist SG Hohburg/Falkenhain II. Das wird eine klare Angelegenheit?

Alles andere als ein sicheres Weiterkommen wäre eine große Enttäuschung.

Welchen Wert legen Sie auf das Abschneiden im Pokal?

Als Pokalverteidiger sollte man sehen, dass man so weit wie möglich kommt. Wir streben schon an, wieder ins Finale zu kommen, wobei der Aufstieg Vorrang hat und ich besonderen Wert darauf lege.

Die Landesklasse ist der erklärte Traum der Mannschaft. Was werden Sie tun, damit dieser wahr wird?

Ich brauche nicht viel beizutragen. Die Spieler haben nicht mehr viel Zeit, sind alle über 30, vor allem die gestandenen Roßweiner. Aber sie sind gewillt, das noch einmal zu erleben. Ich werde natürlich für eine ordentliche Vorbereitung sorgen, damit wir Woche für Woche jedes Spiel so angehen können, um es zu gewinnen. Da ist natürlich noch eine Menge zu tun, vor allem auch im Abwehrbereich, während es nach vorn hin schon ganz gut läuft.

Welche Rolle würden Sie Ihrer Mannschaft in der Landesklasse zutrauen?

Erst einmal wäre es schön, wenn es irgendwann so weit ist. Wir müssten uns natürlich verstärken, denn mit 18 ist der Kader nicht übermäßig groß, auch verjüngen. Ich traue der Truppe schon zu, eine ordentliche Rolle zu spielen. Aber es muss erst mal so weit sein. Jetzt konzentrieren wir uns auf das Spieljahr und hoffen, dieses so zu bestreiten, wie wir uns das vorstellen. Alles andere kommt zu seiner Zeit.

Gespräch: Dirk Westphal

