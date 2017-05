Alles Weiß auf der Promenade Die Anlieger der Pulsnitzer Straße laden wieder zum gemütlichen Brunchen ein. Auch Spaziergänger und Gäste dürfen sich am 25. Juni gern einreihen.

Die Anwohnerinnen Anne Hasselbach (r.) und Ina Förster organisieren seit drei Jahren die „Promenadenmischung“ am Damm. Diesmal lehnt man sich mottomäßig an die „Diner en blanc“ in Dresden. Weiße Kleidung und Picknickausstattung wären super. © Matthias Schumann

Am 25. Juni, ab 11 Uhr ist es so weit: Die 3. Ausgabe des gemütlichen Sonntagsbrunchs startet in Kamenz. Diesmal lautet das Motto „Weiß“. „Es wäre schön, wenn man in weißer oder heller Kleidung kommen könnte. Entsprechende Tischdecken und Deko wären super“, wünschen sich die Organisatorinnen Anne Hasselbach und Ina Förster. Im frischen Grün sieht das edel-romantisch aus. In Dresden gibt es ähnliche Events. Zur Promenadenmischung am Springbrunnen will man aber vor allem aneinanderrücken, sich näher kennenlernen und den Sommer genießen. Da man nicht auf der vielbefahrenen Straße feiern kann, suchte man sich 2015 die Kehrseite aus. Die Anwohner der „Pulsi“ rücken also erneut mit Tischen, Stühlen, Deko, Picknickdecke, Essen und Getränken an. Außerdem singen und spielen ein paar von ihnen den Gästen ohne Honorar ins Essen. Auch neue historische Bilder der Pulsnitzer sind zu bestaunen. Eine Papierboot-Regatta auf dem Springbrunnen und historische Hintergründe zur Alten Baderei locken außerdem. Vormerken. (if)

