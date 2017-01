Alles Weiß Im Osterzgebirge schneite es heftig. Die Freude darüber ist fast ungetrübt – vor allem bei Gymnasiasten.

Die Kinder freuten sich natürlich über die weiße Pracht, hier Marvin, Melissa und Nele (v.l.n.r.), die in Lauenstein gleich eine Schneehöhle bauten.

Stellenweise war es auch glatt, hier die Serpentinen zwischen Altenberg und Abzweig Oberbärenburg. Zum Glück kam aber kaum ein Autofahrer ins Schleudern.

In knapp 900 Meter Höhe wedelte es besonders heftig. Und es schneite auch immer wieder, sodass die Winterdienstler mächtig zu tun hatten wie hier in Zinnwald.

In der Nacht zu Donnerstag kam es auf der A 4 zu Unfällen. Zwischen Wilsdruff und der Raststätte „Dresdner Tor“ hatte sich ein polnischer Sattelzug quer gestellt.

Das Telefon bei Schulleiter Volker Hegewald klingelte am Donnerstag, 5.15 Uhr. Am anderen Ende der Leitung war der Oberstufenberater und Planer vom Glückauf-Gymnasium Dippoldiswalde/ Altenberg, der im oberen Osterzgebirge wohnt und mit einem Blick aus dem Fenster die Lage erkannte. Zusätzliche Gewissheit gab die Wetterkarte. „Da war ja alles violett“, sagt Hegewald. Bedeutete: Es schneite und schneite und schneite.

Über Nacht hatte es ordentlich Schnee vor die Hütte der Erzgebirgler geschmissen. Ein weiterer Anruf bei der Wetterwarte in Zinnwald bestätigte: Es brodelt in der Wetterküche. Binnen 24 Stunden fielen 35 Zentimeter Neuschnee, es gab sogar Wintergewitter, sodass die weiße Decke inzwischen 60 Zentimeter dick ist. Durch stürmischen Wind kam es zu Schneeverwehungen bis zu einem Meter, sagt Wetterbeobachter Lars Wagner.

Hegewald folgte dem Rat seines Oberstufenberaters und entschied: „Wir machen heute keinen Unterricht in Altenberg.“ Diese Nachricht wurde geschwind auf die Homepage des Gymnasiums gesetzt und verbreitete sich zu dieser frühen Stunde in Windeseile. Zusätzlich wurden Telefonketten aktiviert, wo einer den anderen informiert. Das hat in der Kürze der Zeit wunderbar geklappt. Von den rund 400 Schülern, die am Standort in Altenberg lernen, waren letztlich nur vier zum Unterricht gekommen. Für sie war ein Notdienst eingerichtet.

Bereits am Tag zuvor hatte das Gymnasium die Schüler in Altenberg wegen einer Unwetterwarnung früher nach Hause geschickt. Auch die Grundschule in Altenberg folgte den Hinweisen und machte zeitiger Schluss. Obgleich das Grundschulleiterin Sylvia Renner für problematisch hält. „Die Eltern sind ja auf Arbeit“, sagt sie, „und nicht jeder hat eine Oma zu Hause.“ Deshalb hat sie mit ihren Mitarbeitern auf jeden Fall die Schule offen gehalten, auch am Donnerstag. Wenn die Wetterkapriolen aber in einem Zipfel des Osterzgebirges zu toll waren, konnten Eltern auch entscheiden, ihr Kind ausnahmsweise mal daheim zu lassen. Von den rund 140 Grundschülern, die aus ganz vielen Orten kommen, waren letztlich 55 erschienen. „Und wir haben selbstverständlich Unterricht durchgeführt“, sagt Frau Renner. In Hermsdorf im Erzgebirge, wo sie die Grundschule ebenfalls leitet, gab es gar keine Schwierigkeiten. Nur ein paar Hartmannsdorfer Kinder schafften es nicht bis zur Schule, weil der Bus nicht durchkam.

Wetter legte Busverkehr lahm

Das Wetter hat den Busverkehr stellenweise aus der Bahn geworfen. Beim Regionalverkehr Dresden (RVD) in der Weißeritzregion lief der Betrieb Donnerstagmorgen „recht zäh“ an, sagte Pressesprecher Volker Weidemann. Auf einigen Linien am Erzgebirgskamm seien die Busse wegen Schnee und Eis zunächst gar nicht auf die Straße gekommen. Auch der Verkehr im Pretzschendorfer Gebiet und im Großraum Wilsdruff sei stark gestört gewesen. Dort, wo die Busse fahren konnten, seien mitunter Verzögerungen bis zu einer Stunde aufgetreten. Schüler seien verspätet oder gar nicht zur Schule gelangt.

Beim RVD entspannte sich die Lage bis zum Vormittag. Die Busse fuhren weitestgehend wieder planmäßig. Dem Winterdienst macht RVD-Sprecher Weidemann keine Vorwürfe. „Ich bin sicher, er hat sein Möglichstes getan“, erklärte er. „Es war schon gewaltig, was da runter kam.“ Peter Guderle, Chef der landkreislichen Straßenwärter, bestätigt das. Die vier Meistereien hätten praktisch rund um die Uhr gearbeitet, sagte er. Lediglich zwei Kreisstraßen, zwischen Pretzschendorf und Beerwalder Mühle und zwischen Röthenbach und Hartmannsdorf, habe man nicht freihalten können. Sie wurden für den Verkehr gesperrt. Noch Donnerstagvormittag waren dort Schneefräsen im Einsatz, um die massiven Verwehungen zu beseitigen. Guderles Fazit: Der Winterdienst hat geklappt. „Der Verkehr ist nirgendwo länger zum Erliegen gekommen.“

In Dippoldiswalde und seinen Ortsteilen waren am Donnerstag von 4 Uhr an rund 35 Mitarbeiter des städtischen Bauhofs und beauftragter Firmen unterwegs. „Anfangs haben wir uns auf die Hauptstraßen konzentriert. Im Lauf des Vormittags konnten wir uns dann auch um Parkplätze und die Randbereiche der Straßen kümmern, damit auch wieder die volle Breite zur Verfügung steht“, sagt Bauhofleiter Thomas Quinger. Die Verbindungsstraße von Reichstädt nach Beerwalde hat der Winterdienst aufgegeben. „Die haben wir am Mittwochabend in Absprache mit der Gemeinde Klingenberg gesperrt“, sagt Quinger.

