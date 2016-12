Alles vorbereitet für die Eisbahn Die Gemeinde und der Sportverein wollen loslegen. Die Wetterlage verspricht Gutes.

Sobald die Temperaturen es zulassen, soll es in Steina eine Eisbahn geben. © Symbolfoto: dpa

Die Aussichten sind gut. Bürgermeister Achim Garten ist optimistisch, dass die Eisbahn am Sportplatz in Steina diesmal schon kurz nach Weihnachten in Betrieb genommen werden könnte. „Wir stehen in den Startlöchern, haben alles so weit präpariert, dass es in den nächsten Tagen losgehen könnte mit dem Wasserauftragen“, sagt er. Folien sind ausgelegt worden, der Sportverein Steina hat die künftige Betreuung der Bahn organisiert. „Wir brauchen dafür aber mindestens vier, fünf Tage Minusgrade. Hält der Wetterbericht, was er voraussagt, können wir Anfang nächste Woche durchaus loslegen. Es soll klar und frostig werden. Nach den Weihnachtsfeiertagen könnte man die Bahn dann erstmals nutzen“, so Achim Garten.

Seit Jahren ist er für die Eisbahn verantwortlich, wird im Ort deshalb auch liebevoll der „Eisbär“ genannt. Als Bürgermeister würde es ihn nun natürlich noch mehr freuen, wenn die winterliche Sportanlage in Steina diesmal etwas länger als in den letzten Jahren genutzt werden könnte. Da spielte das Wetter nur kurz mit. Aufwand und Kosten sind nicht unerheblich.

