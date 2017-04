Alles unter Kontrolle – und doch nicht Die Dresdner verlieren in Braunschweig nach großem Kampf mit 0:1. Ein paar Wichtigtuer trüben zudem den Eindruck.

zurück Bild 1 von 2 weiter Es ist ein großer Kampf, manchmal mit Hängen und Würgen wie zwischen Braunschweigs Saulo Decarli und Erich Berko. Die Entscheidung fällt in der Nachspielzeit. © dpa Es ist ein großer Kampf, manchmal mit Hängen und Würgen wie zwischen Braunschweigs Saulo Decarli und Erich Berko. Die Entscheidung fällt in der Nachspielzeit.

Mit nach Braunschweig gereiste Dynamo-Fans brennen während des Spiels bengalische Feuer ab.

Wieder Ärger mit Dynamo. Gerade ist die K-Block-Sperre abgesessen, da lassen es einige Knallköpfe bei der Partie am Montagabend in Braunschweig erneut krachen. In der 50. Minute zünden sie nicht nur bengalische Fackeln und Nebeltöpfe, es fliegen auch Leuchtraketen und Böller auf den Rasen des Stadions. Das gehört zu keiner Fankultur und überschattet die mal wieder zahlen- wie stimmungsmäßig großartige Unterstützung der Mannschaft bei einem Auswärtsspiel. Schiedsrichter Daniel Siebert unterbrach, behielt aber die Ruhe und ließ nach gut zwei Minuten weiterspielen.

Dass wenig später auch noch drei Rasensprenger für eine Pause sorgten, fällt eher in die Kategorie Kuriositäten. Sportlich präsentierten sich die Dresdner einmal mehr sehr ordentlich, auch wenn sie mit dem 0:1 beim Tabellendritten wohl endgültig aus dem Aufstiegsrennen sind. Den Siegtreffer für die Eintracht erzielte ihr überragender Kapitän Ken Reichel in der Nachspielzeit. Nun sind es acht Punkte Rückstand auf Platz drei.

Der Respekt war groß, und zwar auf beiden Seiten. „Dresden spielt im Aufstiegsrennen definitiv zurecht mit“, sagte Eintracht-Coach Torsten Lieberknecht vorher – und dachte dabei nicht zuerst an das Hinspiel, als Dynamo nach 0:2 noch mit 3:2 gewonnen hatte. „Das belastet uns nicht mehr, das ist auch schon zu weit weg“, sagte er und sprach dennoch von einem Schlüsselspiel. Das war es in erster Linie für die in weinroten Trikots spielenden Schwarz-Gelben, die ihre theoretische Aufstiegschance erhalten wollten, eine Ausgangslage, die Uwe Neuhaus durchaus gefiel – wobei: „Die ist nicht geplant, definitiv. Wir hätten lieber sieben Punkte Vorsprung vor allen anderen. Das wäre schon schöner…“, meinte Dynamos Trainer mit einem Grinsen. „Nein, wenn man so ein bisschen im Windschatten der anderen mitfahren kann, um dann Tempo aufzunehmen, ist das sicher nicht schlecht.“

Das Dynamo-Zeugnis: Lambertz starker Kapitän zurück 1 von 13 weiter Marvin Schwäbe: Ist als mitspielender Torwart vor Abdullahi am Ball (22.), fängt auch die hohen Bälle sicher weg - und hält überragend gegen Nyman (77.). Note. 2 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Philip Heise: Diesmal mehr in der Abwehrarbeit gefordert und darin sehr solide, sein Diagonalpass auf Berko ist klasse, Reichel aber dazwischen (21.). Note: 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Florian Ballas: Wegen seiner 1,96 Meter wird die Lufthoheit vorausgesetzt, ist aber auch am Boden zweikampfstark. Haut sich buchstäblich rein. Note. 2 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Jannik Müller: Im Zweikampf schon ziemlich abgebrüht, entwickelt sich zu einem echten Ruhepol. Trotz des einen Fehlpasses vor Nymans Chance. Note. 2 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Niklas Kreuzer: Klärt im letzten Moment gegen Reichel (16.). Seine Ecken kommen nicht schlecht, aber Braunschweig verteidigt sie noch besser. Note: 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Manuel Konrad: Ersetzt erneut Hartmann, ist jedoch nicht so präsent als Balleroberer wie der Kapitän, scheut den Risikopass. Note: 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Erich Berko: Ist der einzige echte Außenspieler in der Startelf, kommt zunächst kaum zum Zug. Steckt aber nicht auf und wird nach der Pause aktiver. Note: 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Andreas Lambertz: Erstmals in der zweiten Liga Dynamos Kapitän und wie immer der Dauerläufer, an fast allen Offensivaktionen beteiligt. Note. 2 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Niklas Hauptmann: Hat bei seiner Wendigkeit am Ball eine besondere Bedeutung. Diesmal aber nicht mit den überraschenden Aktionen. Note: 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Aias Aosman: Trotz schwacher Leistung zuletzt wieder dabei, aber erneut unglücklich und nach fünfter Gelber Karte gesperrt. Note: 4 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Stefan Kutschke: Hattrick im Hinspiel, 15 Saisontore – erfreut sich besonders intensiver Betreuung, scheitert an Torwart Fejzic. Note: 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Akaki Gogia: Erster Einsatz nach seiner langwierigen Sprunggelenksverletzung. Bleibt ohne nennenswerte Aktion. Note: 3 SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marcel Hilßner, Marcos Alvarez: Nicht zu bewerten. (SZ/-ler)

Natürlich war ihm klar, dass es einen Auswärtssieg, mindestens aber ein Unentschieden brauchen würde. „Das ist Grundvoraussetzung, dass wir weiter von den ersten vier Plätzen träumen dürften. Dass es schwierig wird, wissen wir schon“, sagte Neuhaus. Er musste erneut auf Marco Hartmann und außerdem auf den nach der fünften Gelben Karte gesperrten Marvin Stefaniak verzichten. Weil der Kapitän und der Vize fehlten, führte der in die Startelf zurückgekehrte Andreas Lambertz die Mannschaft auf den Platz.

Beide Teams drücken von Anfang an aufs Tempo, kommen aber zunächst nicht durch. Die erste Torannäherung ist dann eigentlich auch keine, denn der Schuss von Eintracht-Kapitän Ken Reichel geht auf der gegenüberliegenden Seite ins Aus. Doch die Gastgeber erhöhen den Druck. Der Ex-Auer Jan Hochscheidt, der den gesperrten Quirin Moll ersetzte, trifft mit seinem Lupfer schon mal aufs Netz (25.).

Dynamo versteckt sich nicht, bringt aber die gut gestaffelte Braunschweiger Defensive nicht in ernsthafte Schwierigkeiten. Es fehlen vor allem die dynamischen Aktionen über außen. Lambertz’ ist an den drei gefährlichsten Aktionen beteiligt: Sein Schuss von der Strafraumgrenze geht drüber (39.), dann steckt der Mittelfeldspieler auf Stefan Kutschke durch, aber dessen Abschluss pariert Jasmin Fejzic im Eintracht-Tor (40.). Und schließlich entscheidet sich Lambertz für einen Schlenzer statt einen Schuss mit vollem Risiko.

Mit den letzten Eindrücken vor der Pause geht das 0:0 nach 45 intensiven Minuten in Ordnung. Teil eins der Aufgabe hatten die Dresdner bis dahin mehr als zufriedenstellend erledigt. „Wir müssen aufpassen, dass wir ihnen nicht zu viele Räume preisgeben und vor allem nicht allzu oft in Konter laufen, denn das machen sie richtig gut“, hatte Neuhaus gewarnt.

Offenbar hatte er trotzdem mehr Redebedarf als sein Kollege, denn die Braunschweiger kehrten mehr als eine Minute eher auf den Platz zurück. Die entscheidende Frage war, ob die Dresdner größere Torgefahr entwickeln können, ohne die defensive Stabilität zu vernachlässigen. Justin Eilers wäre eine Alternative gewesen, aber der beste Torjäger der Aufstiegssaison steht bei Werder Bremen unter Vertrag und war nur als Zuschauer im Stadion. Der gebürtige Braunschweiger plädierte jedenfalls für mehr Risiko, Sportchef Ralf Minge mahnte indes, die Nerven nicht zu verlieren.

Die erste Chance haben wieder die Platzherren, aber Florian Ballas wirft sich in den Schuss von Niko Kijewski (59.), aber Dynamo versucht es. Wieder Lambertz auf Kutschke – abgeblockt (67.). Torwart Marvin Schwäbe rettet dann gegen Christoffer Nyman (77.). Wie spannend war das denn! Schade, dass ein paar Wichtigtuer den Gesamteindruck schmälern.

Bewerten Sie jetzt die Leistungen der Dynamo-Kicker in Braunschweig!





zur Startseite