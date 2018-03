Alles unter einem Dach Orthopädieschuhtechnik, Podologie und Sanitätshaus sind in ihren neuen Räumen in Ottendorf-Okrilla angekommen. Kunden können sich über kurze Wege freuen.

Das Ottendorfer Meditech-Team. © PR/Meditech

Ottendorf-Okrilla. Endlich – es ist geschafft. Nach knapp zehn Wochen Umbauarbeiten freut sich das Team von Meditech, dass sie Ende Februar mit all ihren Umzugskartons die neuen Räume im ehemaligen Gesundheitshaus an der Apotheke in Ottendorf-Okrilla beziehen konnten. Nach fast 20 Jahren an zwei verschiedenen Standorten befinden sich somit nun Sanitätshaus, Schuhwerkstatt und Podologische Praxis unter einem Dach. Die Übernahme der Räume des Gesundheitshauses an der Apotheke machte diesen wichtigen Schritt möglich. „Die Podologie und das Sanitätshaus an einem zentralen Punkt war nicht nur der Wunsch unserer Kunden, sondern vor allem auch unser großes Ziel. Umso mehr haben wir auf diesen Umzug hingefiebert und gehofft, dass alle Umbauten pünktlich beendet werden, denn dafür war viel zu wenig Zeit“, so Geschäftsführer Karsten Leonhardt. Glücklicherweise hat alles geklappt und so konnte sein Team in der vergangenen Woche die neuen Räume auf der Radeburger Straße 7 endlich eröffnen.

„Somit können unsere Kunden nach der Behandlung ihrer Füße, das Rezept für orthopädische Einlagen einlösen oder die benötigte Bandage direkt mitnehmen“, sagt Fußpflegerin Andrea Bundesmann. Die Kunden haben keine extra Wege, können sich vom Sanitätshausfachpersonal zu allen Produkten wie Pflegebetten, Alltagshilfen und Kompressionsstrümpfe ausführlich beraten lassen oder auch die Schuhsprechstunde bei dem Orthopädieschuhmachermeister besuchen.

Die ehemaligen Räume des Sanitätshauses auf der Nordstraße im Ortsteil Hermsdorf werden dringend für die Erweiterung der Orthopädieschuhwerkstatt benötigt und als nächstes umgebaut.

