Alles unklar Die Unsicherheit bei Bombardier ist groß. Vor dem Görlitzer Werk fordern Beschäftigte Klartext zur Zukunft ihrer Jobs.

Auch zur dritten Protestveranstaltung kamen am Mittwoch Hunderte Bombardier-Mitarbeiter in Görlitz vor die Werkstore. © Pawel Sosnowski

Nein, die Luft ist noch nicht raus. Noch resigniert die Bombardier-Belegschaft nicht, sie fügt sich nicht in ihr Schicksal. Wieder kamen am Mittwoch in Görlitz Hunderte vor das Werkstor, um gegen den geplanten Stellenabbau zu protestieren. Zum dritten Mal haben sie das getan, seit der Ankündigung des Konzerns, in Deutschland 1 430 von 10 500 Stellen zu streichen, die meisten in den neuen Bundesländern. In Görlitz sollen 700 Stellen wegfallen, in Bautzen reichlich 200.

Einige sind bereits weg. „Einer nach dem anderen von den Ingenieuren hat letzte Woche seine Abschiedsmail herumgeschickt“, sagt eine Mitarbeiterin in Görlitz. Die Verunsicherung ist groß. So sagt denn auch ein Mitarbeiter Kollegen vor Beginn der Kundgebung „Tschüss und alles Gute.“ Er selbst sei zwar noch eine Weile da, „aber ich nutze die Gelegenheit schon mal, mich zu verabschieden. Das geht ja schnell in der heutigen Zeit.“ Galgenhumor.

Keine guten Nachrichten

Eigentlich hätten sie viel lieber einen Grund, wieder mal aufrichtig zu lachen – über gute Nachrichten. Aber die konnten die Redner am Mittwoch nicht verkünden. Weder der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig noch Betriebsratsvorsitzender Volker Schaarschmidt oder Jan Otto von der IG Metall.

Sie sprechen davon, dass sie gute Vorarbeit geleistet hätten, nun Bombardier am Zug sei. Dulig erneuert seine Fördermittelzusage: „Wir sind gern bereit, finanziell zu unterstützen, wenn Bombardier Zusagen über das Jahr 2018 hinaus macht und zusichern kann, nicht das gesamte Engineering abzuziehen.“ Die Hand sei ausgestreckt, nun müsse Bombardier zugreifen.

Doch etliche der Ingenieure sind schon über alle sieben Berge. Einer, der die Nase voll hatte und sich einen neuen Job gesucht hat, schreibt auf Facebook: „Es ist einfach traurig zu sehen, wie Bombardier die Ingenieure in Görlitz behandelt. Dort verlässt gerade das gesamte Doppelstock-Know how die Firma und die Leute werden quasi vertrieben. Ich freue mich aber riesig auf die neue Arbeit quasi vor der Haustür.“

Fachkräfte gehen weg

Und auch Jan Otto von der IG Metall wirft Fragen zu den Ingenieuren auf: „Wer sind eigentlich die 60, die bleiben?“ Denn bereits im Juni hatte es die Zusage gegeben, dass mindestens 60 Ingenieure in den Bombardier-Werken in Bautzen und Görlitz bleiben könnten. Ursprünglich sollten 200 Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung gehen. Auch die Berufsausbildung soll erhalten bleiben. Nun aber hakt Jan Otto nach: Seit Juni sei viel Zeit vergangen und noch immer wisse man nicht mehr. Dabei gehe es hier um Kompetenzsicherung, die verlorenen Ingenieure zu ersetzen, werde angesichts des Fachkräftemangels ein Problem. „Momentan passiert, was wir befürchtet hatten: Kollegen verlassen uns – und sie haben gute Gründe dafür.“

Weiterhin unklar ist, was mit der Görlitzer Teile- und Komponentenfertigung wird. Von möglicher Auslagerung ist die Rede. Doch auch dazu gibt es seit Wochen keine konkreten Äußerungen seitens der Konzernführung. Der Görlitzer Betriebsratsvorsitzende Volker Schaarschmidt sagte: „Die Teile- und Komponentenfertigung gehört zum Waggonbau wie die Lok zum Wagen.“ Jan Otto fand noch deutlichere Worte: „Wenn die Bestätigung kommt, dass dieser Bereich tatsächlich geschlossen werden soll, dann reden wir über Streik und über knallharte Auseinandersetzungen zu einem Sozialtarifvertrag. Dann machen wir das verdammt teuer. Sparen ist nicht Stellenstreichen.“ Zu viele Unsicherheiten also. „Die Stimmung ist ziemlich schlecht“, sagt ein Betriebsrat gegenüber der SZ. Die Betriebsräte selbst erfahren auch nur bruchstückhaft, wenn überhaupt, Näheres über die Zukunft. Zu denken gebe ihnen, dass der Görlitzer Waggonbau das erste Mal seit Jahren mit keinem Fahrzeug auf der wichtigsten Leitmesse der Branche, der InnoTrans vergangene Woche in Berlin, vertreten war. Ganz anders der Nieskyer Waggonbau, der dort auch Aufträge eingesammelt hat.

Neue Aufträge müssen her

Die gelte es, auch für Görlitz beziehungsweise für das Werk Sachsen zu sammeln, das Görlitz nun zusammen mit Bautzen bildet. „Neue Aufträge und Kooperationen müssen her, damit die Auslastung auch noch nach 2018 garantiert ist“, so Jan Otto. „Aber wenn ein Werk ständig von neuen Ankündigungen umgeworfen wird, macht es das Partnern nicht eben einfach zu vertrauen.“ Deshalb erwarte er von der Betriebsversammlung, die nächste Woche in Görlitz anberaumt ist, und zu der Bombardier-Deutschlandchef Germar Wacker kommen wird, Ergebnisse. „Da muss sich Herr Wacker unseren Fragen stellen und liefern. Wir wollen wissen, wie es hier weitergeht, auch über 2020 hinaus.“

zur Startseite