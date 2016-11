Alles über Stürza und Katzenberg Der Topograf Christian Preiß legt ein neues Heimatheft über ein weniger bekanntes Gebiet vor. Diesmal sieht es anders aus.

Hobbytopograph Christian Preiß hat jetzt die sechste Folge der Heftreihe „Sandstein, Staublehm und Granit“ herausgebracht. © Norbert Millauer

In der Heftreihe „Sandstein, Staublehm und Granit“ ist jetzt die sechste Folge mit dem Titel „Stürza und Katzenberg“ erschienen. Erneut hat Autor Christian Preiß aus Pirna akribische Recherche betrieben. Er durchstöberte zahlreiche Archive und erwanderte sich die Region selbst. Dabei helfen ihm die Kenntnisse aus der Zeit, als er ehrenamtlich als Ornithologe Kartierungen der Vogelwelt in der Sächsischen Schweiz durchgeführt hat. Bei seinen Erkundigungen vor Ort versuchte er auch, mit Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen.

Das beschriebene Gebiet ist wenig bekannt und vom Massentourismus verschont. Erbgericht, Kirche und Mühlen haben über Jahrhunderte in Stürza bestanden und sind eng mit der Geschichte des Stolpener Lands verbunden. Zeitweilig gab es sogar drei Mühlen in dem Ort. Das Heft erscheint in einem neuen Layout. Unter anderem ist der Text jetzt zweispaltig gehalten und somit besser lesbar. Die meisten Abbildungen sind farbig. Das Heft ist für 8 Euro im Pirnaer Stadtmuseum sowie in der Touristinformation im Schloss Lohmen erhältlich. (hui)

zur Startseite