Alles singt in Waldheim Gewerbeverein und Stadtrat bestreiten die diesjährige Weihnachtswette. Dafür muss noch viel geprobt werden.

Baumeister Roman Petters, Chef des Gewerbevereins, und Commerzienrat Diethelm vom Sauergras alias Dieter Hentschel als Vertreter des Stadtrats besiegeln die Stadtwette. Bei der wollen die Kontrahenten ihre Sangeskünste beweisen. © Dietmar Thomas

Ein neues Zeitalter bricht an. Sieben Jahre lang wurde die Waldheimer Stadtwette stets zwischen dem Förderverein zur Sanierung der Stadtkirche und dem Gewerbeverein ausgefochten. Nach dem Rückzug des Fördervereins musste sich der Gewerbeverein einen neuen Kontrahenten suchen. Und offenbar scheuen die Waldheimer Gewerbetreibenden vor keiner Herausforderung zurück. Sie wollen sich tatsächlich mit dem Stadtrat anlegen.

Als Baumeister Roman Petters, der Chef des Gewerbevereins, auf seinen „Widersacher“, den Geheimen Commerzienrat Diethelm vom Sauergras alias Dieter Hentschel trifft, beginnt sofort das Frotzeln. „Ihr habt euch ja richtig vorbereitet“, sagt der Commerzienrat, als er das Schriftstück in der Hand des Baumeisters sieht. Der hält dagegen: „Wir wollen uns als Herausforderer nichts nachsagen lassen.“ Doch dann lässt Petters die Katze aus dem Sack und verkündet die Stadtwette, die während des historischen Weihnachtsmarktes am 3. Dezember um 16.30 Uhr eingelöst werden soll.

Wer schafft es, mit einem selbst gedichteten und gesungenen weihnachtlichen Lied die meisten Waldheimer Bürger zu begeistern, lautet die Wette. Jeder Gegner stellt sich dem Wettstreit mit beliebig vielen Sängern. Diese sollten textsicher, stimmgewandt und mit viel Gefühl in der Stimme agieren. Jedes Team stellt nacheinander sein Lied/Medley vor, welches von Waldheim erzählen sollte. Wer am Ende der Darbietung den meisten Applaus bekommt, gewinnt. Ein Notar unterstützt von der Stadtgendarmerie, überwacht das Geschehen und prüft die Rechtmäßigkeit der Durchführung.

Sofort werden die Chancen abgewogen, wer denn bei dieser Wette die Nase oder vielmehr die Stimme vorn haben könnte. „Für uns ist das kein Problem. Wir können sowohl einstimmig als auch mehrstimmig“, spielt Hentschel auf die Verhältnisse während der Stadtratsitzungen an. Mit Kantor René Michael Röder haben die Stadträte einen ausgewiesenen Fachmann in ihren Reihen. Zudem spricht Hentschel von einem Trainingslager bei den Thomanern in Leipzig. Petters bezeichnet seinen Chor als eher brummig veranlagt, deshalb wolle man auch auf die Technik setzen. Dennoch ist er sich sicher, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird. „Der Sieger bekommt einen Wanderpokal. Er sucht sich für die Stadtwette im kommenden Jahr einen neuen Gegner und denkt sich auch die Wette aus“, verkündet der Baumeister.

Doch es regen sich schon kurz nach der Verkündung der diesjährigen Wette die ersten Bedenken. „Wer hat sich denn das ausgedacht“, fragt Albrecht Bergmann skeptisch, der sich im Heimatverein engagiert und vielen als Gästeführer bekannt ist. Doch Petters verteidigt die Idee. Zudem begründet der Baumeister, warum kein Verein als Kontrahent bei der Stadtwette antritt. „Wir wollten ganz einfach den Stadtrat herausfordern. Das sind gestandene Frauen und Männer, die sich für die Stadt engagieren“, so Petters. Es sei sicher für die Waldheimer und ihre Gäste interessant, wie sich die Stadträte bei einer solchen Gelegenheit präsentieren. „Wir hoffen darauf, dass der historische Weihnachtsmarkt gut besucht ist, und dass die Leute viel Spaß bei unserem Auftritt haben“, sind sich Roman Petters und Dieter Hentschel einig.

