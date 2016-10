Alles Schokolade im Stadtkulturhaus Die Erfurter Sängerin Christina Rommel kommt nicht nur mit ihrer Band nach Freital. Sie bringt auch eine Küche mit.

Einen sinnlichen Abend verspricht Christina Rommel mit ihrem Schokoladen-Konzert in Freital. © PR

Die Erfurter Sängerin Christina Rommel wirbt seit 2012 offiziell als „Genussbotschafterin“ für Thüringen. Das passt perfekt zu ihrem jüngsten, überaus erfolgreichen Projekt: dem Schokoladenkonzert, mit dem die 35-Jährige jetzt ins Stadtkulturhaus nach Freital kommt. Wie der Name verheißt, geht es dabei um Schokolade, allerdings nicht nur musikalisch. „Wir bauen auf der Bühne eine richtige Schokoladenküche auf“, erzählt sie. Während Christina Rommel, begleitet von ihrer Band, Lieder über Schokolade und andere verführerische Dinge singt, stellt Chocolatier Dirk Beckstedde verschiedene Schokoladen her. Es sind eigene Kreationen, zum Beispiel Pralinen mit Prosecco-Füllung, die es nur auf der Schokoladen-Tour gibt. Und das Beste daran: Das Publikum kann nicht nur zuschauen, wie die Trüffel-Pecarés entstehen, sondern es darf sie auch kosten. „Wir servieren während des Konzertes immer wieder Schokolade“, sagt Christina Rommel. Nicht sie selbst, sondern Schokoladenmädchen aus der jeweiligen Region, in der sie auftritt, jeder darf sich darum bewerben, auch in Freital.

„Für mich ist das schon sehr aufregend, normalerweise habe ich nicht so ein großes Publikum“, sagt Chocolatier Beckstedde, der aus einer renommierten Konditor-Dynastie aus Nordrhein-Westfalen kommt. Er findet diese Kombination zwischen Show und Handwerk einzigartig.

Christina Rommel hat eigens für die Konzerte neue Lieder geschrieben, etwa „Schokolade“ und „Hauch aus Schokolade“. Dazu präsentiert sie viele ihrer Songs von Bossa Nova über Jazz und Swing bis Rock und Blues neu verpackt im Schokogewand. Sie verspricht eine „musikalische Weltreise“ mit kleinen Geschichten rund um die Schokolade, die sie im Dialog mit dem Chocolatier erzählt.

Christina Rommel, die seit 2001 sieben Alben veröffentlicht hat, gehört zu den derzeit erfolgreichsten deutschsprachigen Sängerinnen. Jährlich gibt sie mehr als einhundert Konzerte, die meisten, vor allem die ihrer Besondere-Orte-Touren und der Schokolade-Touren sind ausverkauft. Sie überzeugt mit handgemachter Popmusik, mit Charme und Ehrlichkeit. Und Erfahrung: Bereits mit zwölf Jahren schrieb sie ihre ersten eigenen Lieder, mit vierzehn plante sie für ihre Mädchenband die Tour.

Sie ist ein Hansdampf in vielen Gassen, und überall ist sie gut. Christina Rommel hat sich als Frontfrau ihrer Band profiliert, sie ist Songschreiberin, Managerin, Label-Chefin und TV-Musik-Expertin. Einige werden sie aus dem MDR-Fernsehen kennen, sie moderierte dort 60 Folgen der Serie „Geheimtipp“. Sie engagiert sich zudem für soziale Projekte, wie Musik für Mehrgenerationenhäuser, arbeitet mit Deutschlands einzigem Gebärdenchor zusammen und der Stiftung „Hand in Hand“. Seit 2005 ist Christina Rommel außerdem als Repräsentantin für UNICEF unterwegs.

Nun also kommt sie als singende Genussbotschafterin in den Plauenschen Grund. Die Idee für die Schoko-Konzerte hatte Christina Rommel selbst, sie liebt Schokolade, besonders Nougat. „Ich bin ein Schokoholic“, sagt sie lachend. Und ob Schokolade wirklich dick macht, meint sie, „erfährt man nur bei dem Konzert.“

