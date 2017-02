Alles Schiebung Ein Meißner schiebt sein Auto zur Tankstelle. Doch es fehlt etwas Entscheidendes. Und das Auge des Gesetzes ist überall.

Hier ist es nur Spaß, aber für einen Meißner wurde es Ernst: Weil er sein Auto zur Tankstelle schob, muss er jetzt 200 Euro zahlen. © Archiv

Wer sein Auto liebt, der schiebt, heißt es landläufig. Ein 25-jähriger Meißner schiebt sein Auto auch. Allerdings weniger aus Liebe, die ist wohl eher erkaltet. Denn er will das Gefährt verkaufen. Doch vorführen kann er den Mercedes dem potenziellen Käufer nicht. Der Motor springt nicht an. Der Grund: akuter Benzinmangel. Da trifft es sich gut, dass die nächste Tankstelle nur ein paar Meter entfernt ist. Gemeinsam macht man eine kräftige Schiebung bis zu Tanksäule, fasst ein bisschen Benzin nach und startet den Motor.

Zur gleichen Zeit startet auch eine Zivilstreife der Polizei. Und zwar in Richtung des Mercedes. Denn die Staatsmacht ist überall. Die Beamten haben das Ganze beobachtet und dabei festgestellt, dass dem Auto etwas Entscheidendes fehlt: das Kennzeichen. Die Vermutung liegt nahe, dass es nicht zugelassen und auch nicht pflichtversichert ist. Die Vermutung bestätigt sich schnell. Denn das Auto ist nicht zugelassen, darf auf öffentlichen Straßen gar nicht gefahren werden. Das hat Konsequenzen für den Schieber. Er erhält einen Strafbefehl, soll wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eine Geldstrafe von 400 Euro zahlen. Doch er geht dagegen in Einspruch. Und so landet die Angelegenheit nun sogar vor Gericht.

Dabei ist die Sache klar. Ein Fahrzeug ohne Zulassung und ohne Versicherung darf nicht auf öffentlichen Straßen und Plätzen bewegt und übrigens auch nicht abgestellt werden. Genau das wird dem Mann vorgeworfen. Er sei mit dem Auto auf der Großenhainer Straße in Meißen gefahren, heißt es in dem Strafbefehl. Doch das habe er nicht getan, sagt der junge Mann. Er habe zwar an der Tankstelle den Motor gestartet, sei jedoch nicht gefahren, gleich gar nicht auf der Großenhainer Straße. Er habe das Auto nur fünf Meter bis zur Tankstelle geschoben. Doch es kommt nicht darauf an, ob er gefahren ist oder nur geschoben hat, macht ihm der Richter klar. Allein das Bewegen eines nicht zugelassenen Autos auf öffentlichen Straßen und Wegen ist strafbar, erklärt der Richter dem Angeklagten. Und rechtlich ist es auch nicht relevant, dass sich die Tankstelle auf einem Privatgrundstück befindet. Es reicht aus, dass die Tankstelle öffentlich zu erreichen ist.

Der Angeklagte, der selbstständig war, jetzt von Arbeitslosengeld II lebt, demnächst eine Arbeit in Aussicht hat, sieht das ein. Dennoch lohnt sich sein Einspruch. Der Richter stellt das Verfahren ein gegen eine Geldauflage von 200 Euro – also die Hälfte dessen, was im Strafbefehl stand, weil er eben – anders als im Strafbefehl angegeben – mit dem Auto nicht gefahren ist. Trotzdem wird es für den Meißner letztlich eine teure Schiebung. Fünf Meter will er das Auto bewegt haben, macht also 40 Euro pro Meter. Da wäre er viel besser gekommen, wenn er das gemacht hätte, was das Gescheiteste gewesen wäre: Einen Benzinkanister zu kaufen und damit die paar Schritte zur Tankstelle zu laufen. So einen Fünf-Liter-Kanister gibt´s schon für vier Euro, gefüllt kostet er also rund elf Euro. Für 200 Euro hätte er 18 gefüllte Beninkanister kaufen können. Ein schlechtes Geschäft. Freuen darüber kann sich letztlich nur ein Nossener Sportverein. Denn diesem sprach der Richter die Geldauflage zu.

Auch der Angeklagte ist zufrieden, dass er nun weniger zahlen muss. Mit seiner Freundin verlässt er erleichtert das Gericht, steigt in seinen 5er BMW. Natürlich mit Kennzeichen.

