Alles runter von der Straße

Hier gehts nicht weiter, alles muss runter von der B 6 bei Reichenbach, sie ist gesperrt: Am Montag fanden auch viele Lkw diesen Weg.

Mit blinkenden Warnlichtern steht der Brummi am Montagvormittag auf der Görlitzer Paul-Mühsam-Straße, also der S111. Am Kennzeichen ist zu erkennen: Der Sattelschlepper kommt aus Tschechien. Im Führerhaus sitzt Jakub Vesely und tippt etwas ratlos auf seinem Navigationsgerät herum. Eigentlich hat er doch alles richtig gemacht, sagt der Fahrer. Von der Autobahn wollte er Richtung Löbau und dann stand dieses weiße Schild: Umleitung für Lkw.

Und so steuerte Jakub Vesely sein Fahrzeug über die Wiesbadener- und die Reichenbacher Straße erst einmal Richtung Zentrum Görlitz und dann über Brautwiesenplatz, die Lutherstraße und B 99 wieder hinaus. „Ist ja auch gut ausgeschildert“, sagt der tschechische Fernfahrer. Das U mit dem Lkw-Symbol und Löbau seien nicht zu übersehen gewesen. Trotzdem habe er nun Zweifel: Denn immer wieder stand neben Löbau auch Zittau auf den Schildern an der B 99. „Bin ich denn jetzt noch auf der Umleitung?“, fragt Jakub Vesely ein wenig entnervt.

Ja, alles in Ordnung. Wobei der tschechische Brummi-Lenker mit seiner Tour durch Görlitz am Montag eher die Ausnahme war. Viele Lasterfahrer, aus Richtung Autobahn kommend, ignorierten erst einmal das Hinweisschild an der B6 und fuhren einfach weiter geradeaus, über Markersdorf, dann weiter durch Reichenbach – die derzeitige Pkw-Umleitung also. Bis jetzt klappt das sogar, Verbotsschilder für Lkw gibt es keine, jedenfalls nicht in Richtung Löbau, Bautzen. Noch nicht jedenfalls. Ganz anders sieht es in der Gegenrichtung aus. In Reichenbach ist klar gekennzeichnet: Wer mit dem Lkw nach Görlitz will, muss die S 111 nutzen, durch Friedersdorf, Kunnerwitz und über die Weinhübler Straße nach Görlitz fahren.

Zum Start des B6-Baus und der Vollsperrung funktionierte das gesamte System gut. Weder stauten sich in Weinhübel die Lkw noch in Reichenbach die Pkw. Wobei: Dass Reichenbach eine deutliche Zunahme des Straßenverkehrs zu verkraften hat, ist unübersehbar. Wie das künftig zu Stoßzeiten aussehen wird, bleibt abzuwarten. Noch bis zum 23. Mai wird die Strecke zwischen der Kreuzung B6 -S111 und Oberreichenbach erneuert.

Aus ursprünglich zwei Bauabschnitten wurde hier einer, das Landesamt für Straßenbau und Verkehr verspricht sich davon eine Zeitersparnis. Ursprünglich war die Fertigstellung bis Oberreichenbach erst am 30. Mai vorgesehen. Nach dem nun neuen ersten Bauabschnitt folgt, so die Planungen der Behörde, nahtlos der zweite von Oberreichenbach bis zum früheren Motel Schlesierland. Wenn ab dem 23. Mai auf dieser Strecke die Fahrbahn erneuert wird, müssen auch Pkw-Fahrer wesentlich längere Strecken einplanen. Denn dann bekommen sie eine eigene, ziemlich großräumige Umleitung. Während die für Lkw südlich der B 6 über die S 111 unverändert bleibt, fahren Pkw dann nördlich der Bundesstraße über Königshain und Girbigsdorf nach Görlitz zurück auf die B 6.

Die Sanierung in diesen Abschnitten ist nötig, so begründet es das zuständige Landesamt, weil die Bundesstraße während der Tunnelbrand-Umleitung vor vier Jahren Schäden davongetragen hat. Was in den nächsten Wochen und Monaten auf die Einwohner von Reichenbach und den anderen betroffenen Orten zukommt, lässt sich nur erahnen. Die jüngste veröffentlichte Verkehrszählung der Behörde stammt aus dem Jahr 2015.

Demnach rollten zwischen Reichenbach und Holtendorf in beide Richtungen täglich 10 400 Fahrzeuge auf der Bundesstraße. Davon waren rund 550 Schwerlaster und Busse. Letztere fahren nun nicht nur durch Reichenbach, sondern auch ein Stück weit auf der B 99 durch Görlitz, zusätzlich zu denen aus Richtung Ostritz, und spätestens, wenn der zweite Bauabschnitt an der B 6 eröffnet wird. Eine generelle Alternative sowohl für die Lkw- als auch die Pkw-Umleitung aus und in Richtung Löbau, Bautzen ist natürlich die Autobahn. Allerdings stehen dann doch etliche Kilometer mehr auf dem Zähler des Tachos.

