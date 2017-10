Alles rund ums Ja-Wort Auf der Hochzeitsmesse können sich Paare über Angebote und Kosten informieren – von der Stretchlimousine bis zur Torte.

Wie schon in den vergangenen Jahren wollen auf der 7. Hochzeitsmesse Floristen, Fotografen, Caterer, Goldschmiede und weitere Anbieter darüber informieren, was man für eine gelungene Hochzeit benötigt. © Archiv: Karl-L. Oberthür

Heiraten ja, aber wie? Im Frühling oder im Sommer? Welche Musik, welcher Tischschmuck, und wie hoch soll die Hochzeitstorte sein? Fragen für angehende Ehepaare stellen sich viele. Am besten darauf antworten können Experten, die sich mit Hochzeitsfeiern bestens auskennen. Sie kommen am Sonntag, den 22. Oktober, zur Hochzeitmesse auf Schloss Burgk.

Die Veranstaltung findet zum 7. Mal statt und wird maßgeblich von Franziska Seumenicht organisiert. Die Freitalerin betreibt eine Agentur für Hochzeitsplanung und Veranstaltungsservice. Seit 2011 hat die studierte Kulturmanagerin mehr als 60 Eheschließungen organisiert. Die meisten davon seien große Feiern gewesen, mit vielen Gästen und umfangreichem Programm. Hochzeit sei aber nicht gleich Hochzeit, sagt sie: „Das ist jedes Mal ein anderes Fest.“ Am Anfang stehe immer die Frage nach den Kosten, berichtet sie: „Da haben viele Paare überhaupt keine Vorstellung.“

Es gibt ja auch viel zu beachten: die Gästeliste, der Heiratsort, das Motto, die Farben, die Blumenarrangements, DJ oder Live-Band, das Essen – Hochzeitsfeste sind auch kleine Kunstwerke. Die ausgefallenste Hochzeit, die Franziska Seumenicht organisierte, war die Eheschließung von Gothic-Fans vor drei Jahren. „Man muss sich in jedes Paar hineinversetzen und herausfinden, was sie mögen und was ihnen wichtig ist.“ Hochzeitsplaner müssten ein feines Gespür für Werte, Geschmack und Stil ihrer Kunden haben.

Da können auch ein paar Vorstellungen beim Brautpaar nicht schaden. Um überhaupt einen Eindruck davon zu bekommen, was möglich ist, wollen mehr als 30 Dienstleister und Handwerker auf der Hochzeitsmesse ihre Angebote präsentieren. Vertreten ist so ziemlich jeder, der mit Hochzeiten etwas zu tun haben könnte, darunter nicht nur Floristen, Bäcker und Schneider, sondern auch Juweliere, Fotografen oder ein Anbieter von Stretchlimousinen. Das Schloss Burgk als Messeort ist nicht zufällig gewählt. Das Ensemble hat sich mit seinem Standesamt und zwei Festsälen zu einem beliebten Ort für Hochzeitspaare etabliert. Hier hat man alles unter einem Dach, so man möchte.

Und was möchten die meisten? Der Klassiker sei immer noch die Feier im festlichen Ambiente mit Kaffee und Kuchen sowie Abendessen, verrät Heirats-Expertin Seumenicht. Damit die Party gelingt, arbeitet sie gerne mit regionalen Anbietern zusammen, die sie schon seit Jahren kennt. Ein Großteil von ihnen wird auch bei der Hochzeitsmesse präsent sein. Seumenicht: „Meine Kunden waren immer sehr zufrieden mit allem.“

Dazu gibt es ein Rahmenprogramm als Anregung für den unvergesslichsten Tag im Leben. So tritt 11 und 15 Uhr das Saxophon-Duo Kaloabo auf. Gegen 12 und 15 Uhr finden Brautmodenschauen statt, Hochzeitssängerin Ella Owlson spielt zwischendurch Live-Musik. Im Trausaal des Schlosses sind die Mitarbeiter des Standesamtes vor Ort, um über die bürokratische Seite der Hochzeit zu informieren. Die Messe ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintrittspreis beträgt 2,50 Euro für Erwachsene, Kinder haben freien Eintritt.

www.hochzeitsmesse-freital.de

