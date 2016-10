Alles probiert, am Ende enttäuscht Gut zwei Tage ist das Aus von Dynamo Dresden im DFB-Pokal her. Wie haben Ihnen die Kicker in dem Spiel gegen Arminia Bielefeld gefallen?

Geknickt: Pascal Testroet, Manuel Konrad, Niklas Hauptmann, Fabian Müller und Giuliano Modica (v.l.) nach der Niederlage gegen Bielefeld. © Robert Michael

„Ich bin am enttäuschtesten von uns allen. Ich habe alles probiert, selbst in der 94. Minute noch geschossen. Aber manchmal will es einfach nicht klappen“, sagte Pascal Testroet nach dem 0:1 gegen die Ostwestfalen. Die Dresdner hatten in der Partie deutlich mehr Spielanteile und Torchancen. Wie bewerten Sie die Leistungen der Schwarz-Gelben mit ein wenig Abstand? Stimmen Sie hier ab:

