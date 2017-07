„Alles passt mit drei P!“ Stefan Genscher aus Waldheim fährt dieses Jahr die Deutsche Langstreckenmeisterschaft. In der will er den Titel holen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Stefan Genscher auf seiner Suzuki GSX-R 1000 bei einem früheren Rennen. Am Wochenende wollen er und sein Team in Oschersleben Punkte für die Deutsche Langstreckenmeisterschaft einfahren. © Team Bipro Legends Stefan Genscher auf seiner Suzuki GSX-R 1000 bei einem früheren Rennen. Am Wochenende wollen er und sein Team in Oschersleben Punkte für die Deutsche Langstreckenmeisterschaft einfahren.

Stefan Genscher (53) aus Waldheim betreibt praktisch sein Leben lang Motorsport.

Vier Jahrzehnte ist der Waldheimer Stefan Genscher das wohl bekannteste Gesicht des Motorsports im Altkreis Döbeln. Erst im Moto Cross, später im Straßenrennsport. In diesem Jahr kämpft der mittlerweile 53-Jährige nach mehreren weniger glücklichen WM-Starts bei der Deutschen Langstreckenmeisterschaft um den Titel. Bereits am Sonnabend folgt dazu in Oschersleben der nächste Lauf. Der Döbelner Anzeiger unterhielt sich mit dem Vollblutrennfahrer.

Stefan Genscher, wie ist die Saison bisher verlaufen?

Es passt alles. Wir fahren dieses Jahr praktisch von Sieg zu Sieg, haben immer einen Smiley auf dem Lippen. Das Team passt, die Chemie ist super. Und alles, was wir vergangenes Jahr zu viel gewagt haben, kommt, uns diese Saison zugute. Weil wir es vergangenes Jahr ausprobiert haben und auf die Nase gefallen sind. Daraus haben wir gelernt.

In Oschersleben ist es am Wochenende das fünfte von acht Rennen der Deutschen Langstreckenmeisterschaft in der Klasse GEC, die von Bike Promotion ausgerichtet wird?

Zur Halbzeit liegen wir komfortabel in Führung, obwohl wir einen Lauf in der Slowakei ausgelassen haben. Das konnten wir uns leisten.

Die Chancen auf den Titel stehen also gut?

Erst mal geht es jetzt darum, in Oschersleben die Führung auszubauen, um beruhigt nach Most und Brno reisen zu können. So ist unser Plan.

Warum hat Ihr Team dieses Jahr die Langstrecken-WM in Oschersleben ausgelassen?

Es gab eine Änderung im FEM-Kalender aufgrund einer Terminüberschneidung. Wir hätten mit dem gesamten Tross nach Spanien fahren müssen, um die Motorräder zu testen, außerdem Sponsoren werben und Verträge machen. Das wäre uns bis Mai nicht gelungen. Wir wären entsprechend wieder als experimentelles Team gestartet, hätten hoch gepokert und kaum Chancen gehabt, die Sache zu perfektionieren. Es wäre einfach zu vage gewesen.

Wie fühlt es sich an, nach längerer Zeit wieder einmal Siege einzufahren?

Es macht Spaß, weil du merkst, dass das Motorrad funktioniert. Das Team hat Spaß und so fährst du motiviert raus im Wissen, etwas reißen zu können, wenn du sitzenbleibst. Schöner kann man Motorsport im Moment gar nicht betreiben.

Was ist der Unterschied zwischen WM und Deutscher Meisterschaft?

Die Distanz. Bei der WM fährt man acht Stunden, die DM beläuft sich auf zwei Stunden. Das fällt uns, mit dem Equipment, das wir haben, natürlich sehr leicht.

Wie viele Kontrahenten sind am Start?

Etwa zehn Teams starten in unserer Klasse, unter anderem auch Teams, die permanent in der WM dabei sind, aber mal einen Lauf mitfahren. Aber auch in den anderen Klassen sind sehr schnelle Leute dabei, was es zusätzlich interessant macht.

Mit wem fahren Sie dieses Jahr im Team?

Wir sind gestartet mit dem Dirk Jäckel aus dem Raum Fulda, der mit mir schon jahrelang bei Bike Promotion gefahren ist und dem Leipziger KTM-Händler Thomas Hoemke.

Sie sind mittlerweile 53. Da stellt sich natürlich die obligatorische Frage, wie lange Sie dem Rennzirkus noch treu bleiben, zumal sich bei Ihnen der dritte Nachwuchs ankündigt?

Das ist eine gute Frage. Ich will beim Rennsport nicht mehr den Teufel necken. Da nehme ich jetzt die eine oder andere Sekunde raus, um die Mission zu Ende zu bringen, sprich nicht zu stürzen. Das ist mir beim letzten Rennen zwar nicht gelungen, aber ich versuche halt, das Risiko zu minimieren. Um uns allen den Spaß zu erhalten und das neue Familienglück nicht infrage stellen zu müssen. Trotz alledem habe ich keine Angst beim Motorradfahren. Deshalb will ich es noch so lange wie möglich betreiben. Aber ich nehme jedes Jahr, wie es kommt.

Können Sie sich vorstellen, das Team nach Ihrem Karriereende weiter zu betreiben?

Ja durchaus. Wir haben ja den Luxus, ein eigenes Team zu haben, mit eigenen Motorrädern und mit eigenem Teambus. Es würde mir schwerfallen, einen anderen Weg zu beschreiten. Wenn Fahrer bereit sind, mit uns etwas machen zu wollen, dann sollte es für uns grundsätzlich kein Problem darstellen, in diese Richtung zu gehen. Aber solange ich noch fahren kann, will ich den Fahrspaß für mich selbst haben. Das ist doch klar.

Sie sind in der DDR-Nationalmannschaft Moto Cross gefahren und kürzlich mal wieder in Reinsdorf gestartet. Wie sind Sie zurecht gekommen?

Das fällt mir relativ leicht. Ich fahr da trainingsweise mit, muss nicht mehr 25 Meter springen, weil das Verletzungsrisiko zu groß ist. Ich nutze es als körperliches und Reaktionstraining. Zwar ist das Risiko dennoch hoch, aber es macht mir Riesenspaß. Und es fällt mir noch relativ leicht, eine vernünftige Runde hinzuziehen. Fürs Alter ist man da noch akzeptabel unterwegs.

Gibt es noch die CZ aus alten Zeiten?

Klar, aber die ist eher etwas, um sich daneben zu setzen, Bier zu trinken und den alten Zeiten zu frönen.

Wie oft machen Sie das?

Eigentlich jeden Mittwoch zum Bikerstammtisch, wo auch geschraubt wird. Außerdem nutzen die Teilnehmer die Rennen in der Nähe oft für eine Ausfahrt.

Motorsport ist also zum Anfassen?

Nein, da sind viele, auch bekannte Typen zum Anfassen dabei. Gerade in der Oldtimer-Rennszene haben wir mit Agostini mal zusammen gegrillt. Von den Döbelner Bratwürsten war er absolut begeistert. Wer kann schon sagen, mit der Legende gegrillt zu haben. Wir! Das war schon eine geile Sache.

Das ist auch ein Grund, dem Motorsport treu zu bleiben?

Klar, aber auch weil wir als Team so eine super Truppe geworden sind. Wir freuen uns aufeinander und jeder hat Spaß, mitzuarbeiten und seinen Beitrag zu leisten. Vom Schrauben bis zum Catering. Es passt mit drei ’P’. Wir haben nur Freude, wobei ich den Jungs und Mädels Dank sagen muss, wie sie sich einbringen. Es ist einfach nur schön! Und wenn man sieht, wie uns auch die einheimischen Firmen unterstützen, da können wir ja nicht so viel verkehrt gemacht haben.

Es fragte: Dirk Westphal

zur Startseite