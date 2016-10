Alles original Frank Mühle hat einen alten Trabant 600 restauriert. Vor 25 Jahren wollte niemand das Kultauto haben.

Von innen und außen sieht der Trabant 600 von Frank Mühle aus, als wäre er eben erst im ehemaligen Sachsenring-Werk in Zwickau vom Band gerollt. © Marcus Hellmer Von innen und außen sieht der Trabant 600 von Frank Mühle aus, als wäre er eben erst im ehemaligen Sachsenring-Werk in Zwickau vom Band gerollt.

Was für ein Anblick! Nostalgie pur.

Wenn er das nach der Wende geahnt hätte. Dieser Gedanke geht Frank Mühle immer mal wieder durch den Kopf, wenn er mit seinem Trabant 600 unterwegs ist. Damals standen die Autos in Dresden am Straßengraben, erinnert er sich. Weil sie keiner mehr haben wollte. Allein die westdeutschen Händler witterten das große Geschäft. Auch bei Familie Mühle in Lampertswalde wurde ein Westauto angeschafft. Ein Trabant war nun nicht mehr gut genug.

So erging es auch dem Modell, das heute in Mühles Garage steht. Der Vorbesitzer wollte nach der Wende etwas Neues, und der Trabant in Papyrusweiß mit den hellblauen Seitenstreifen verschwand in der Scheune für lange Zeit. So lange, bis Mühle vor einigen Jahren auf den Wagen aufmerksam wurde und sich prompt in ihn verliebte. Immerhin sind sie fast gleichaltrig – der Trabi Baujahr 1962, sein Besitzer fünf Jahre älter.

Über ein Jahr lang dauerte das Wiederherrichten des Wagens, der inzwischen ein Oldtimer ist. Heute strahlt er wieder im alten Glanz. „Alles original“, sagt Mühle stolz. Die Ersatzteile hat er im Internet bestellt. „Man bekommt alles“, sagt Mühle. „Viele Leute haben noch Teile auf dem Dachboden liegen.“ Für umsonst, wie damals nach der Wende, gibt es sie allerdings nicht mehr. Wie viel es gekostet hat, den Trabant wieder fahrtüchtig zu machen, darüber spricht sein Besitzer lieber nicht. Seine Frau jedenfalls war anfangs wenig begeistert vom neuen Hobby ihres Mannes. Inzwischen fährt sie aber selber gerne mit. Immer sonntags gehen die Eheleute auf Tour. Ihre Fahrten führen sie meistens entlang der Elbe. Bei der SZ-Oldtimerrallye im September hielt der Trabi ohne zu Mucken 170 Kilometer durch. Ein Aufkleber an der Windschutzscheibe erinnert an die große Ausfahrt.

Sicherheitsgurte gibt es nicht

Und dann gibt der Fahrer Gas. Ein lautes Tuckern hallt über die Straße, die Sitze vibrieren unter dem Hintern. „Das sind noch Klänge“, freut sich Mühle. Sicherheitsgurte gib es nicht, Kopfstützen gleich gar nicht. Trotzdem ist das Auto heute noch für die Straße zugelassen. Nur eine Warnblinkanlage musste Mühle einbauen. Das hat der TÜV verlangt. Das Lenken geht etwas schwerer als bei modernen Autos, und beim Runterschalten muss man etwas Zwischengas geben, um das Getriebe zu schonen. Aber der Trabi ist robust. Auf der Autobahn schafft das Gefährt gut und gerne mal 90 Kilometer pro Stunde. „Aber das dröhnt ziemlich.“

Dann doch lieber gemütlich die Landstraße entlang tuckern. Von Mai bis Oktober ist der Trabi zugelassen. Wenn die Mühles mit dem Oldtimer unterwegs sind, ziehen sie alle Blicke auf sich. Überall wird gewinkt. „Letztens kam ein älteres Ehepaar auf uns zu und der Mann sagte, dass der Trabi 600 sein erstes Auto war“, erzählt Mühle. Solche Begegnungen machen dem 59-Jährigen Spaß. Mit dem Oldtimer im Mittelpunkt stehen, ist sein Ding. Und wenn seine Frau doch mal keine Lust auf eine Fahrt hat, ist auf die Enkel Verlass. „Opa, wann fahren wir wieder mit dem Trabi?“, hört Mühle öfter und lässt sich dann nicht lange bitten. Im Frühling will er auch den Vorbesitzer des Trabants mal zu einer Ausfahrt einladen.

Der Vorteil am Auto: Man kann noch vieles selber reparieren. „Letztens sind wir mal fast liegengeblieben“, sagt Mühle. Ein Blick unter die Motorhaube verriet, dass das Problem bei den Zündkerzen lag. Schnell wurden sie saubergemacht und weiter ging die Fahrt. So einfach ist das beim Trabi. Am liebsten würde sich Frank Mühle noch einen zweiten Oldtimer anschaffen. „Ich war an einem Wartburg dran“, sagt er. Doch der Besitzer wollte nicht verkaufen. Inzwischen sind die Autos zur Wertanlage geworden. Mühle besaß vor der Wende einen Framo und einen Barkas B 1000 Kleintransporter. Beide hat er damals verschenkt. „Ich könnte mich heute noch ärgern.“

Beim Aufmotzen seines Trabis hat Mühle viel Hilfe aus der Region bekommen. Ein Freund, der früher Trabantschlosser war, hat den Motor hergerichtet, die Firma Püschel aus Großenhain lackierte den Oldtimer in den Originalfarben. Im nächsten Jahr will Mühle seine Klempnerei an den Schwiegersohn weitergeben. „Dann habe ich noch mehr Zeit für mein Hobby“, freut er sich schon jetzt.

