Aus dem Gerichtssaal Alles nur Propaganda? Ein Coswiger teilt Posts, die den Holocaust leugnen und gegen Flüchtlinge hetzen. Er sei in einer Zwickmühle, sagt er.

Die schneebedeckten Gleise führten zu den Gaskammern des Konzentrationslagers Auschwitz. Der Angeklagte teilte einen Post, die Ermordung von Juden sei ein Lügengerüst, das bald zusammenbrechen werde. © Symbolbild/dpa

Nein, ein Nazi sei er nicht, sagt der Angeklagte. Er steht mitten im Leben, stammt aus der Mitte der Gesellschaft, hat einen Beruf, führt eine kleine Firma, ist Vater zweier Kinder. Sein Vorstrafenregister ist sauber. Und dennoch sitzt er vor Gericht. Angeklagt ist er wegen Volksverhetzung. Er selbst hat nicht gehetzt, aber hetzerische Einträge auf Facebook-Seiten und auf einer deutschsprachigen russischen Seite geteilt.

„Deutschsein ist kein Verbrechen“, gehört da wohl eher zu den harmlosen Sätzen. Doch nach der Verurteilung einer Holocaust-Leugnerin teilt er den Satz. „Die Zeit wird kommen, wo das Lügengerüst der rassistischen Juden zusammenbricht“. Auch ein Video „Auschwitz-Lüge und Zyklon B“, in dem geleugnet wird, dass in Auschwitz Juden getötet und verbrannt wurden, teilt er. Und einen Post, in dem das Tagebuch der Anne Frank als „kommunistische Propaganda“ betitelt wird. Ebenso ein Foto, auf dem eine SS-Mütze mit Totenkopf und Hakenkreuz zu sehen ist mit dem Kommentar: „Liebe Flüchtlinge, an diesen Mützen erkennt ihr eure Sachbearbeiter“.

Zu den Vorwürfen will sich der Mann zunächst nicht äußern. Seine Anwältin, die ihn inzwischen nicht mehr vertritt, hatte dem Gericht in einem Schreiben mitgeteilt, dass er die Taten einräume, einsichtig sei und ihm eine Verurteilung als Warnung für die Zukunft diene werde.

Nachdem ihm die Richterin das vorgelesen hat, streitet er nichts ab, versucht aber zu relativieren. „Ich habe nichts selbst verfasst, sondern nur geteilt. Die Videos sind nun mal im Netz, da macht man sich so seine Gedanken“, sagt der 46-jährige Coswiger. Nein, er sei kein Holocaust-Leugner. Er sei aber in einer Zwickmühle, wisse nicht, was denn stimme. Das, was ihm in der DDR in der Schule vermittelt wurde oder das, was jetzt im Netz zu finden sei.

Die Staatsanwältin nimmt ihm das nicht ohne Weiteres ab. „Hinter Ihren Taten steckt schon eine Einstellung“, wirft sie ihm vor. Der Staatsanwaltschaft lägen in diesen und in vielen ähnlichen Fällen zahlreiche Anzeigen von Menschen vor, die diese Zeit erlebt haben und sich durch solche Einträge persönlich angegriffen fühlten, sagt sie.

Bei der Befragung des Angeklagten zeigen sich erhebliche Lücken im Geschichtswissen. Er weiß nicht mal, wie viele Tote es im Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Auch ein ehemaliges Konzentrationslager hat er nach eigenen Angaben nie besucht . Er verlässt sich auf das, was er an Informationen im Internet findet. Die Staatsanwältin fordert eine Haftstrafe von drei Monaten, die für zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt werden sollte. „Die Gedanken sind frei, aber nur, wenn es das Strafrecht und das Völkerrecht vorsehen“, begründet sie ihren Antrag.

Wegen Volksverhetzung und Beleidigung in drei Fällen sowie wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen in zwei tateinheitlichen Fällen verurteilt das Gericht den Mann zu der beantragten Strafe. Als Bewährungsauflage muss er 1 000 Euro zahlen. Auch das hatte die Staatsanwältin beantragt. Allerdings kommt das Geld einem Verein, der sich um Behinderte kümmert, zugute. Dem Antrag der Staatsanwältin, das Geld einem Verein, der Asylsuchende unterstützt, zu geben, folgte die Richterin nicht.

Dieses Verfahren war bereits das siebente in diesem Jahr am Amtsgericht Meißen wegen Volksverhetzung. In den drei Jahren zuvor gab es kein einziges Verfahren dieser Art.

