Alles nur Fassade Niemand weiß, wann am Postplatz in Zgorzelec Leben einzieht. Das gilt auch fürs Einkaufszentrum an der Stadtbrücke.

Von außen längst fertiggestellt sind die Neubauten am Zgorzelecer Postplatz. Ihr Aussehen orientiert sich stark an der Vorkriegsbebauung, bildet sie aber nicht exakt nach. Immer noch stehen die Häuser offensichtlich leer. Nur der Kiosk in der Bildmitte hat geöffnet. © Pawel Sosnowski

Man sieht ihnen ihr Alter gar nicht an. Verzierte Fassaden, Sprossenfenster und Dachgauben: Wer die Altstadtbrücke überquert und zum Zgorzelecer Postplatz (polnisch: Plac Pocztowy) schreitet, wähnt sich inmitten historischer Häuser. Dabei steht das Ensemble am einstigen Töpferberg, wie der Platz bis 1945 hieß, erst seit wenigen Jahren. Äußerlich schon seit Jahren fertig, scheint innen noch immer Leere zu herrschen. Bauarbeiter sucht man vergeblich, die großen Schaufenster im Erdgeschoss sind mit Folie abgeklebt. Wo doch mal ein Spalt frei bleibt, blickt man hinein auf leere weiße Räume, die darauf warten, mit Restaurants, Cafés und Geschäften gefüllt zu werden. Doch wann?

Die Verkäuferin eines kleinen Ladens gegenüber winkt ab. „Ich weiß nicht, wann es dort weitergeht“, sagt die junge Frau auf Englisch. Sie habe gehört, dass in dem Komplex Wohnungen und auch ein Hotel geplant sind. Tag für Tag blickt sie auf den unfertigen Platz. Und wie Passanten von der Altstadtbrücke kurz auf die Häuser schauen, dann aber rechts zur Zgorzelecer Uferstraße abbiegen. „Vielleicht dauert es noch ein Jahr“, mutmaßt sie.

Auch eine andere Verkäuferin am Fuße der Altstadtbrücke zuckt, nach dem Postplatz gefragt, mit ihren Schultern. Sie habe gehört, dass schon die Gästezimmer für das Hotel eingerichtet werden. Gesehen hat sie es nicht. Die kleinen Geschäfte rund um den Platz, die vor allem Tabak und Getränke anbieten, könnten von dem Postplatz profitieren, wenn der Leerstand vorbei ist, sagt sie. „Wir warten alle darauf, dass es hier endlich los geht.“

Wann die Räume am Postplatz bezogen werden, weiß am Ehesten Christos Papanaum. Der griechischstämmige Investor aus Zgorzelec hat das Areal schon in den 90er-Jahren erworben. Doch über seine Projekte spricht er nicht gern in der Öffentlichkeit. So bleibt auch eine schriftliche Anfrage per Mail von vergangener Woche unbeantwortet.

Viel ist nicht bekannt über Papanaum, den Sohn einer griechischen Einwanderin, die in den 40er-Jahren nach Polen zog. Einem Nachwuchsreporter der Zeitenspiegel-Reportageschule Günter Dahl aus Reutlingen gelang es, ihn ausfindig zu machen, als am Postplatz noch der Rohbau in Arbeit war. Er war sogar in seiner Privatvilla zu Gast. Wie er das schaffte? „Ich weiß es selbst nicht mehr. Vielleicht lag es daran, dass ich von außerhalb kam. Vielleicht war ich auch einfach nur penetrant“, sagt der Journalist Philipp Wurm und lacht.

Auch die Behörden wissen nichts

In Wurms Reportage über griechischstämmige Bewohner aus Zgorzelec bezeichnet sich Papanaum als größten Steuerzahler der Stadt. Dutzende Immobilien sind in seinem Besitz. Gerüchte, er stecke wegen der Scheidung von seiner Frau in finanziellen Schwierigkeiten, wiegelte er damals ab. Auch wenn er zugab, zehn Millionen Euro an die Ex-Gattin gezahlt zu haben.

Mehr ärgerte ihn dagegen die Sanierung des Hotel Monopol am Görlitzer Postplatz. Über Jahre stritt er mit Handwerksfirmen vor Gericht, weil sie ihn um Millionen betrogen hätten. Das Haus sei sein „größter Fehler“ gewesen. Spricht er deshalb nicht mit deutschen Medien?

Doch auch die Zgorzelecer Behörden wissen kaum mehr über Papanaums Projekte. Beim Postplatz handle es sich um eine Privatinvestition, keine öffentliche, sagt Adam Helik vom Amt für Stadtentwicklung. Nach seinem Kenntnisstand stünde der Innenausbau kurz vor der Fertigstellung. Wie viele Wohnungen entstehen, wie viele Zimmer das Hotel haben wird? Helik weiß es nicht. „Leider habe ich nie Pläne von den Gebäuden gesehen.“ Offen ist auch, was auf dem Nachbargrundstück östlich des Platzes passiert, das ebenso Papanaum gehört. Doch sollen wohl weitere historisierende Häuser gebaut werden, hat Helik 2015 gesagt. Ob und wann es soweit ist, bleibt offen: Im Rathaus Zgorzelec liegt zumindest kein Bauantrag vor.

Mit dem Einkaufszentrum auf der Zgorzelecer Seite der Stadtbrücke wartet ein weiteres Projekt Papanaums auf die Fertigstellung. Zwar hat die Tankstelle hier schon Anfang des Jahres eröffnet, doch die 47 000 Quadratmeter im Centerinneren sind noch nicht zugänglich. Helik: „Leider kenne ich kein genaues Datum, wann das Center öffnen wird.“

