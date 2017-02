Alles nur aus Liebe Ein Gröditzer schenkt einer jungen Frau mehrmals Crystal. Was er nicht gewusst haben will: Sie ist noch keine 18 Jahre alt.

Nicht ganz ohne Hintergedanken schenkt 23-Jähriger aus Gröditz einer jungen Frau Crystal. Doch die ist gerade einmal 15. © Symbolfoto: Sven Ellger

Wer verliebt ist, der macht manchmal die dümmsten Sachen. In den seltensten Fällen landen die Romeos allerdings vor dem Schöffengericht, so wie jetzt ein junger Gröditzer. Weil er sich in die falsche Frau verguckt hatte, drohte dem 23-jährigen Ben F.* jetzt sogar eine Haftstrafe. Ganz unschuldig daran ist er freilich nicht. „Vorsätzliche unerlaubte Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige“, so lautet der Vorwurf gegen den Gröditzer. Das Gesetz sieht dafür eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr vor.

Doch von vorn: Im November 2015 schreibt der damals 21-Jährige eine junge Frau auf Facebook an, die er bis dahin nur flüchtig kannte. Man habe einige Male Chatnachrichten über das soziale Netzwerk und andere Online-Dienste ausgetauscht. Irgendwann kommen die beiden auch auf das Thema Drogen zu sprechen. „Sie machte Andeutungen, dass sie schon einmal gekifft habe und fragte auch, ob ich Crystal nehmen würde.“ Er habe das erst einmal abgestritten, später aber doch zugegeben. „Wenn man etwas genommen hat, dann denkt man eben auch nicht mehr nach.“

Ein, zwei Wochen später vereinbaren die beiden, sich zu treffen. Schon im Vorfeld sei klar gewesen: Die beiden wollten zusammen Crystal nehmen. Gleich zieht jeder der beiden eine Line Crystal durch die Nase. „Sie war dann zwei bis drei Stunden bei mir zu Besuch“, erzählt Ben F. Zum Abschied fragt die junge Dame noch, ob sie sich noch etwas mitnehmen könne. Also gibt F. ihr noch eine kleine Menge Crystal mit. Bezahlen lässt er sich nicht. „Später hat sie mir dafür die Maske einer Band gegeben, die wir beide mögen.“ Was er nicht weiß: Das Mädchen ist erst 15 Jahre alt. „Ich hätte sie auf 18 geschätzt“, sagt F. vor Gericht. „Sie war tätowiert, das darf man doch erst mit 18. Auch vom Auftreten her kam sie älter rüber.“ Gefragt habe er sie nie – obwohl ihm schon klar gewesen sei, dass es noch einmal etwas anderes sei, Jugendlichen Drogen zu geben. Hätte er ihr wahres Alter gekannt, er hätte das doch nie gemacht, beteuert der Angeklagte.– Nach der ersten Begegnung tauschen die beiden Unterwäsche-Fotos aus. Danach gibt es noch mindestens ein weiteres Treffen, das ähnlich zum ersten abläuft. Beim zweiten Mal lässt sich F. sogar von einem Freund nach Großenhain kutschieren, um seine Angebetete abzuholen. Zurück in seiner Wohnung habe wieder jeder eine Line genommen. Er sei verliebt gewesen, sagt Ben F. Heute wisse er, dass die junge Frau nur wegen des Crystals seine Nähe gesucht habe. „Eigentlich war sie da schon mit einem anderen zusammen.“ Dass er allein das Mädchen zu Drogen verführt oder gar gezwungen habe, bestreitet er. „Es kam mir nicht vor, als sei das bei mir ihr erstes Mal gewesen.“

Das Urteil des Schöffengerichts in Riesa fällt am Ende relativ milde aus. Weil er jeweils nur sehr kleine Mengen abgegeben und glaubhaft versichert hat, das Mädchen für 18 gehalten zu haben, wird aus der Anklage ein minderschwerer Fall. Das Gericht verurteilt den 23-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung. Bei dem Urteil dürfte auch eine Rolle gespielt haben, dass der Gröditzer einer geregelten Arbeit nachgeht. Und mit dem Drogenkonsum, der bei ihm in der 10. Klasse seinen Anfang genommen hatte, habe er mittlerweile ganz aufgehört.

*Name geändert.

zur Startseite