Alles neu in der Fleischerei

Roland Richters Fleischerei-Filiale an der Eisarena in Weißwasser ist neu. Fürs Foto schickte Richter seine Mitarbeiter vor: Filialrevisor Peter Klein, Filialleiterin Ines Meislein sowie Eleonore Kramer und Heiko Hofeditz (v. l.).14 Tage hat der Umbau gedauert, Ziel war es, den individuellen Charakter beizubehalten, aber alles ansprechend und technisch modern zu gestalten. Richter betreibt 27 Fleischereifilialen mit 180 Angestellten im Landkreis Görlitz. Seine Kinder sind auch schon in den Betrieb eingebunden, meint Richter.

Foto: Joachim Rehle

