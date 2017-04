Gut zu wissen Alles neu im Parkhotel Für rund 400 000 Euro wurden Restaurant und Küche saniert. Nicht umsonst gehört das Hotel in Neustadt zu den Top 24 in Sachsen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Warmes Holz, ein gewebter Fußboden und edle Stoffbezüge aus England: Das Restaurant im Parkhotel in Neustadt wurde vor wenigen Tagen wiedereröffnet. Mitarbeiterin Sabrina Heinze präsentiert die neue Speisekarte. © Dirk Zschiedrich Warmes Holz, ein gewebter Fußboden und edle Stoffbezüge aus England: Das Restaurant im Parkhotel in Neustadt wurde vor wenigen Tagen wiedereröffnet. Mitarbeiterin Sabrina Heinze präsentiert die neue Speisekarte.

Die Investition in Küche und Gastraum soll das Drei-Sterne-Hotel noch beliebter bei Urlaubern machen.

Ein Hauch moderner Landhausstil zieht sich durch den Raum. Es riecht nach frischem Holz. Nagelneu sind die Tische und Stühle, an denen die Gäste des Parkhotels in Neustadt Platz nehmen. Erst seit wenigen Tagen hat das Restaurant in dem Drei-Sterne-Superior-Hotel wieder geöffnet. Es wurde in den vergangenen Monaten zusammen mit der Küche modernisiert. Rund 430 000 Euro wurden in den Umbau gesteckt. Eine Investition, die Hoteldirektor Andreas Hensel wichtig ist. „In unserer Branche darf man nicht stehen bleiben, sondern muss immer an der Qualität arbeiten“, sagt er. Dieses Credo verfolgt Hensel seit 1995. Damals, im Alter von 27 hat er die Leitung des Hotels übernommen.

Heute gehört das Parkhotel zu den beliebtesten 24 Hotels in Sachsen. Das ist das Ergebnis des Wettbewerbs „Gästeliebling 2017“, den der Landestourismusverband ausgelobt hat. Nur die Hotels und Pensionen mit den besten Onlinebewertungen wurden ausgesucht. Das Neustädter Haus hat es bis ins Viertelfinale geschafft – als eines von insgesamt 543 Beherbergungsbetrieben, die sich für den Gästeliebling qualifiziert hatten. Für Andreas Hensel ist die Platzierung eine Bestätigung seiner Arbeit und des gesamten Teams. „Wir haben einen der wunderbarsten Jobs überhaupt“, sagt er. Man dürfe sich um Menschen kümmern, die die schönste und wichtigste Zeit des Jahres vor sich hätten – ihren Urlaub.

Vor allem zwischen Mai und Oktober sei das Parkhotel gut ausgelastet. Etwa 85 Prozent der 55 Zimmer seien dann belegt. Meist kämen Touristen aus dem Bundesgebiet nach Neustadt. Sie würden vor allem die zentrale Lage zwischen Dresden, Sächsischer Schweiz und Oberlausitz schätzen. Das Parkhotel selbst kommt bei den Urlaubern vor allem in einem Punkt besonders gut weg. Und den betrifft das Essen. „Unsere Küche bekommt regelmäßig Lob“, erzählt Andreas Hensel. Regional geprägt sei die Speisekarte, gespickt mit Produkten von lokalen Produzenten. Ein Detail, auf das viele Touristen gesteigerten Wert legen würden. „Es gibt einen großen Run auf die einheimische Küche“, weiß der Hoteldirektor. Darauf hätte sich das Parkhotel eingestellt. Der Umbau der Küche soll nun für eine noch bessere Qualität sorgen. Und die betreffe nicht nur die Speisen, die später auf dem Teller landen. „Für unser Küchenteam wird die Arbeit entspannter und leichter“, kündigt Hensel an. Die Mitarbeiter hätten durch den Umbau mehr Platz bekommen, denn eine Wand wurde herausgerissen. Sie würden ab sofort mit Induktionstechnik arbeiten. Das spare beim Kochen Zeit und Energie. Zudem sorge eine neue Belüftungsanlage für ein angenehmes Klima – vor allem im Hochsommer. Auch in Sachen Sauberkeit und bei der Freundlichkeit des Personals schneidet das Neustädter Hotel in Bewertungsportalen überdurchschnittlich gut ab. „Wir Sachsen sind einfach herzlich“, begründet Hensel. Das komme beim Gast an, und bleibe im Gedächtnis.

Das Parkhotel hätte dadurch eine feste Zahl an Stammgästen gewinnen können. Diese würden oft schon am Abreisetag wieder für das kommende Jahr buchen. Bei den übrigen Urlaubern sei das Buchungsverhalten spontaner. Viele würden sich erst kurzfristig entscheiden und die Buchung auch vom Wetter abhängig machen. Ein wichtiges Standbein für das Parkhotel seien deshalb die Geschäftsreisenden, die in und um Neustadt Termine hätten. Diese würden vor allem in den Wintermonaten für eine gute Auslastung sorgen. Hensel will sich auf diesen Lorbeeren aber nicht ausruhen. Die Ansprüche der Gäste würden ständig wachsen. „Deshalb muss sich unser Haus weiterentwickeln, indem wir weiter investieren“, sagt der Hoteldirektor.

zur Startseite