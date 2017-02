Alles neu im Kaufpark Nickern Das Einkaufszentrum ist beliebt. Abstriche mussten die Kunden bislang beim Parken machen. Eine Lösung ist in Sicht.

Nach mehreren Stationen als Centermanager kümmert sich Michael Bilinger seit Oktober 2016 um das Einkaufszentrum an der Dohnaer Straße.

So soll das neue Parkdeck Mitte 2018 nach dem Umbau aussehen. Aus unübersichtlichen drei Ebenen werden klar strukturierte zwei Decks.

Michael Bilinger hat gut lachen. Rund 17 00 Menschen kommen täglich in den Nickerner Kaufpark. Seit Oktober vergangenen Jahres ist Bilinger neuer Centermanager – und hat auch gleich eine große Aufgabe zu erfüllen: den Umbau des Einkaufszentrums, das mittlerweile mehr als 20 Jahre auf dem Buckel hat. Und das ist an vielen Stellen im Center zu sehen. Größtes Problem ist das unübersichtliche Parkdeck. Das soll nun zuerst gelöst werden. Acht Millionen Euro investiert der Eigentümer, eine US-amerikanische Gruppe mit Sitz in New York, in das Bauprojekt. Dabei werden aus mehreren Ebenen zwei Parkdecks.

Gemeinsam mit Projektmanager Christian Diesen, Chef der HLG Gesellschaft zur Entwicklung von Handelscentren, will Bilinger das beliebte Center an der Dohnaer Straße moderner und damit noch attraktiver machen. Erfahrungen hat Bilinger in den letzten Jahren als Centermanager in Einkaufszentren in Zwickau, Gera und Köln gesammelt. Der 59-Jährige stammt aus dem Ruhrgebiet, wohnt heute aber in Thüringen. Jetzt kümmert er sich um eines der beliebtesten Einkaufszentren in Dresden. Hier muss sich allerdings einiges verändern, meint Diesen. Geplant sind deutlich mehr gastronomische Angebote, zusätzliche Sitzmöglichkeiten, ein Spielplatz. Platz dafür gebe es im derzeit leer stehenden Baumarkt auf der südlichen Seite des Centers. Wenn der Parkplatz umgebaut wird, verschwindet dort zunächst der ehemalige Gartencenterbereich mit dem gläsernen Vorbau. Christian Diesen rechnet damit, dass frühestens im Mai die Bagger auf dem Parkplatz rollen. Gebaut wird in zwei Abschnitten. Bis zum Weihnachtsgeschäft im November soll der westliche Teil des Parkplatzes fertig sein. Bis dahin können die Kaufparkkunden die rund 600 Stellplätze auf dem Parkplatz an der Tschirnhausstraße nutzen. Weil Ende dieses Jahres auf diesem Parkplatz auch die Bauarbeiten am lange geplanten Bauhaus-Baumarkt starten sollen, stehen dort dann nur noch 400 Stellplätze zur Verfügung.

Bis Mitte Mai 2018 soll der Umbau des Kaufpark-Parkplatzes – der übrigens kostenlos bleibt – abgeschlossen sein. Anstatt 2 350 wird es künftig nur noch rund 2 000 Stellplätze geben. „Das ist aber kein Problem“, sagt Bilinger. Auch nicht an einem besucherstarken Sonnabend.

Pro Jahr kommen etwa 5,5 Millionen Kunden in das Einkaufszentrum nach Nickern. Während die Besucherzahlen seit vielen Jahren stabil sind, sei der Umsatz zuletzt gestiegen. Damit diese Entwicklung anhält, soll ab Ende 2018 auch das Center selbst umgebaut und modernisiert werden. Ganz konkrete Pläne gebe es dazu noch nicht, erklärt Projektmanager Diesen. Offen ist demnach, ob es einen eigenen Bereich für die Gastronomie, also einen sogenannten Food Court, geben wird. Oder ob die Restaurants und Imbisse – wie bislang – im gesamten Center verteilt bleiben. Fest steht, dass der Kaufpark flächenmäßig nicht erweitert werden kann. Um noch mehr Geschäfte an den Standort zu holen, soll der leer stehende Baumarkt auf zwei Etagen künftig Platz für Läden bieten. Was fehlt noch im Angebot? „Wir sind mit einigen Interessenten im Gespräch“, sagt Diesen. Etwa mit einem Sportausstatter, der sich auf Schuhe spezialisiert hat.

Gespräche gibt es auch mit Gastronomen, die ein Auge auf das Kaufland-Restaurant im Obergeschoss geworfen haben. Das Unternehmen hatte kürzlich angekündigt, sich aus dem Restaurantbetrieb zurückzuziehen. Mit der Folge, dass im Juli auch die Nickerner Filiale samt Eiscafé dichtmacht. „Wir suchen derzeit einen neuen Betreiber“, sagt Bilinger. Auch wenn im kommenden Jahr der Großumbau ansteht – die 700 Quadratmeter große Fläche soll noch in diesem Jahr wieder vermietet werden.

Im Frühjahr 2020 soll der neu gestaltete Kaufpark fertig sein. Die genauen Baukosten kann Diesen noch nicht nennen.

