Alles neu im Autohaus Krause Am Sonnabend stellt sich das neugestaltete Skoda-Haus vor. Hier kann man sich sein Fahrzeug eigenständig zusammenstellen.

Viel mehr Platz für Skoda-Automobile hat jetzt Lutz Krause an der Elsterwerdaer Straße. Am Sonnabendvormittag wird hier Wiedereröffnung nach dem Umbau gefeiert. © Anne Hübschmann

Auch Skoda-Fahrzeuge werden immer größer, sagt Autohändler Lutz Krause. Deshalb war es wohl allerhöchste Zeit, dass das Autohaus an der Elsterwerdaer Straße modernisiert und vergrößert wurde. Standen bisher maximal fünf Fahrzeuge im Schauraum, können es jetzt bis zu sieben Autos sein – von jedem aktuellen Modell eins. Bisher war auch nicht genug Platz, um die Autotüren zu öffnen. Doch das ist nicht alles.

Wer das von 210 auf 330 Quadratmeter erweiterte Autohaus betritt – das von der Baufirma Morgenroth und weiteren einheimischen Betrieben umgebaut wurde – der findet eine völlig neue Präsentation vor. Schon von außen fällt auf, dass Markengeber Skoda zum Beispiel die Farben diktierte: Grau ist die Fassade, grün die Außenwerbung mit Leuchttor, innen sind die Bodenfliesen mattweiß. „Das ist bei Skoda identisch in ganz Deutschland“, sagt Simone Krause, die Frau des Inhabers. Eine neue, regelmäßig wechselnde Präsentationswand aus Stoff fällt dem Eintretenden sofort ins Auge und es gibt Bildschirmwerbung in der neu geschaffenen Kundenwartezone. „Die Serviceannahme, die früher in der Werkstatt war, ist jetzt mit im Verkaufsraum“, sagt Krause. Daran müssten sich die Kunden jetzt bitte gewöhnen.

50 000 Euro investiert

Allerdings wird sie der Car Konfigurator begeistern, ist sich der Autohändler sicher: An Bildschirmen können sich Skoda-Interessenten ihr neues Auto in puncto Modell, Farbe oder Ausstattung eigenständig oder mit Hilfe des Personals zusammenstellen. Damit steigert sich der Service für die Kunden merklich. Rund 50 000 Euro hat das Autohaus inclusive Eigenleistungen in die Neuerungen investiert. Die Eigenleistungen bestanden unter anderem im Austausch von Lampen und Deckenplatten nach Verlängerung der Raumdecke. Zudem kamen die Laternen vorm Eingang weg. Auch für die 13 Mitarbeiter hat der Umbau, der im September begann und nun geschafft ist, allerdings seine Vorteile: Indem die Räumlichkeit insgesamt nach hinten versetzt und das Grundstück maximal ausgenutzt wurde, entstanden eine neue Küche und ein neuer Aufenthaltsraum sowie moderne Sanitäranlagen. Auch zwei geräumige Büros konnten eingerichtet werden, die die vorherigen veralteten Arbeitsplätze der Angestellten ablösten. Nach 25 Jahren hat das Skoda-Autohaus Krause nun ein modernes, zeitgemäßes Aussehen bekommen. „Es ist top geworden, viel mehr Platz, schön übersichtlich“, so ein Großenhainer Paar, das einen Skoda Kodiaq kaufen wird. Dieses Familienauto, so Simone Krause, haben die Händler schon mehrfach verkauft, obwohl die Kunden es noch gar nicht sehen konnten. Doch der SUV-Geländewagen scheint derzeit der große Renner zu sein. Er wird am Sonnabend ab 10 Uhr zur Wiedereröffnungsfeier genauer vorgestellt.

Großangelegte Werbekampagne

Die Autoverkäufer haben dafür extra eine Intensivschulung bekommen. 2000 Kunden haben sie zur Präsentation eingeladen. Dazu wurden Flyer verteilt, Plakate aufgehängt, und Werbung im Rundfunk gibt es auch. „Den Skoda Oktavia zeigen wir am Sonnabend ebenfalls mit seinem neuen Gesicht“, so Lutz Krause.

Eröffnung am 4. März ab 10 Uhr, Elsterwerdaer Straße

