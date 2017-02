Alles neu bei Liberty Wegen Renovierung schließt die Boutique im Bautzener Kornmarkt-Center für zehn Tage.

Die Damen-Boutique Liberty im Kornmarkt-Center wird umgebaut. Filialleiterin Claudia Winkel freut sich auf die Wiedereröffnung am 23. Februar. © Carmen Schumann

Am Sonnabend hat das Damenmode-Geschäft Liberty in der oberen Etage des Bautzener Kornmarkt-Centers zum letzten Mal geöffnet, bevor dort die Handwerker anrücken. Filialleiterin Claudia Winkel sieht der Wiedereröffnung am 23. Februar mit großen Erwartungen entgegen: „Die Kunden werden das Geschäft nicht mehr wiedererkennen“, sagt sie. Denn es wird nicht nur frische Farbe an die Wände gebracht, sondern es wird alles grundlegend umgestaltet. Das Geschäft war vor zwölf Jahren, und zwar genau am 22. März 2005, neu in das Kornmarkt-Center eingezogen. Normalerweise sei nach zehn Jahren eine große Renovierung fällig, sagt Claudia Winkel. Das sei ein wenig aufgeschoben worden, aber jetzt sei eine Auffrischung dringend notwendig geworden.

Auf Vordermann gebracht werden sämtliche technischen Einrichtungen, vor allem die Beleuchtungsanlage. Da die Strahler komplett ausgewechselt werden, muss auch eine neue Deckenverkleidung angebracht werden. Neu verlegt wird auch der Fußboden, der dann im aktuellen Vintage-Look erscheint. Das heißt, er wird auf alt getrimmt.

Mehr Platz in den Kabinen

Die Stellwände hinter den Schaufenstern werden ebenfalls völlig neu gestaltet. Der Kassenbereich bekommt einen neuen Standort. Dort, wo sich die Kasse jetzt befindet, nämlich direkt gegenüber vom Eingang, werden dann Warenträger angebracht. Sämtliche Regale und Warenständer werden erneuert. Was Filialleiterin Claudia Winkel besonders freut, ist, dass die Umkleidekabinen an eine andere Stelle verlegt werden. In dem Zuge wird dafür gesorgt, dass die Kundinnen künftig mehr Platz in jeder Kabine haben.

In den Tagen zwischen dem 23. und dem 25. Februar wird die Wiedereröffnung mit Preisermäßigungen gefeiert. „Außerdem präsentieren wir dabei auch gleich die neuen Modefarben der Frühjahrs-Saison“, sagt Claudia Winkel. Dabei handelt es sich um einen speziellen Pink- und einen Orange-Ton. Letzterer heißt „Sundowner“, also Sonnenuntergang.

