Alles neu bei Krells Die Landbäckerei präsentiert sich nach zweiwöchiger Sanierungsarbeit mit einem neuen, schmucken Auftritt.

Verkäuferin Kerstin Jäckel © Gerhard Schlechte

Kerstin Jäckel ist Verkäuferin in dem Filialgeschäft der Landbäckerei Krell auf der Döbelner Straße. Diese präsentiert sich nach zweiwöchiger Sanierungsarbeit mit einem neuen, schmucken Auftritt. Die gesamte Ladeneinrichtung wurde erneuert, ebenso der Fußboden und die Elektrik. Die Renovierungsarbeiten wurden größtenteils von einheimischen Firmen durchgeführt.

Das Geschäft am Markt in Lommatzsch gibt es schon von der Bäckerei Röder aus Leuben. Im Oktober 2012 übernahm Mathias Krell die Bäckerei und damit auch die Lommatzscher Filiale. Der 50-Jährige stammt aus einer Bäckerfamilie. Seine Eltern hatten fast 40 Jahre eine Bäckerei im Lommatzscher Ortsteil Churschütz. Gelernt hat er in der Bäckerei Arnold in Lommatzsch. Lommatzsch ist die einzige Filiale der Bäckerei Krell. Außerdem gibt es noch einen Verkaufswagen.

zur Startseite