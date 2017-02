Alles neu ab Mai Der Start für den Umbau der Kamenzer Schulstandorte rückt näher. Nur bei den Sportanlagen fehlt noch die Klarheit.

Die Lessingschule in der Kamenzer Henselstraße steht bald fünf Jahre leer. Im Mai soll die Ertüchtigung beginnen. © Matthias Schumann

Am Rande des Kamenzer Neujahrsempfanges wurde im Rathaus auch die etwas nach hinten geschobene neue Zeitschiene bei der Umsetzung des Schulstandortumbaus in der Lessingstadt thematisiert. Einerseits sehr wohlwollend, denn im Mai soll nun endlich die Sanierung der dann fünf Jahre leerstehenden Lessingschule in der Henselstraße beginnen. Andererseits wurde auch gekalauert, dass vor 15 Jahren vor allem der zentrumsnahe Schulsport ein Manko gewesen sei, und es durchaus sein könne, dass genau der es in weiteren fünf Jahren dann immer noch ist.

Der Landkreis und die Stadt Kamenz haben sich zu einem mehr als 34 Millionen Euro schweren Investitionspaket – wohlwollend unterstützt durch Fördermittel der EU, des Bundes und des Landes – bekannt, aber Klarheit in der Sporthallen- und Sportplatzfrage gibt es noch immer nicht. Gleichwohl überwiegt die Freude, dass es jetzt losgehen wird.

Das muss es auch, weil die Zeit drängt. Darauf hatte die Landesregierung erst kürzlich in Kamenz mit Nachdruck hingewiesen. Der Freistaat hatte sich zum Erwerb des Schweitzerhauses am Flugplatz bekannt – vom Landkreis, der es vor mehr als 20 Jahren als Gymnasium ausbaute. Die Nachnutzung des ja weitgehend intakten Gebäudes war stets ein Knackpunkt im Streit um die gymnasiale Bildungsstufe in Kamenz gewesen. Das nachdrückliche Beharren des Rathauses auf einer zentrumsnahen Abiturschule war auch an der Spree durchaus zu vernehmen gewesen, allerdings wollte man – zu Recht – nicht auf einer leer stehenden Immobilie am Flugplatz sitzen bleiben. Vor allem CDU-Landtagsabgeordneter Aloysius Mikwauschk – dem OB Roland Dantz auch in seiner Neujahrsansprache namentlich dankte – kümmerte sich in Dresden um eine freistaatliche Nachnutzung des Schweitzerhauses.

Der Schulbau-Zeitplan zurück 1 von 5 weiter Mai 2017: Baustart für die Ertüchtigung der Lessingschule Henselstraße Februar 2018: Umzug der 2. Oberschule in die Henselstraße, Baubeginn der Erweiterung der Lessingschule, Start der Sanierung des Schulhauses in der Saarstraße 4. Quartal 2019: Fertigstellung und Rückzug der 2. Oberschule in das Haus auf der Saarstraße Mitte 2020: Fertigstellung des erweiterten Schulhauses in der Henselstraße, Umzug des Gymnasiums vom Flugplatz dorthin. Übergabe der Macherstraße 146 (Schweitzerhaus) an den Freistaat. Mitte 2022: Beginn der Nutzung des Gebäudes am Flugplatz - als Zentrale des Staatsbetriebes Sächsische Informatik-Dienste und als Fortbildungs- und Tagungszentrum des Sächsischen Bildungsinstitutes

Zunächst konnte die Zentrale des Staatsbetriebes Sächsische Informatik Dienste (SID) hierher geordert werden, seit Ende 2016 steht nun auch fest, dass die Lehrerfortbildung des Sächsischen Bildungsinstitutes von Meißen nach Kamenz kommt. Damit ist das Gesamtförderpaket nun fest verschnürt. Allerdings nicht für ewig. Darauf verwies jüngst im Hotel Goldner Hirsch auch Innenstaatssekretär Michael Wilhelm: „Die Fördermittel stehen nur befristet zur Verfügung. Bis Mitte 2022 müssen wir mit allem fertig sein.“

Um welche gigantische Aufgabe es sich dabei handelt, wird auch deutlich, wenn man den Gesamtumfang der Um- und Neubauinvestition betrachtet. Etwa 35 Millionen fließen in den kreislichen Schulstandort, noch etwa 15 Millionen verplant der Freistaat selbst in Kauf und Umbau des Schweitzerhauses. „Damit werden bis 2022 etwa 50 Millionen Euro in Kamenz investiert“, sagte OB Dantz jetzt beim Neujahrsempfang. Dass dies auch ein gigantisches Konjunkturprogramm in Sachen öffentlichen Bauens ist, versteht sich von selbst.

Offen freilich ist weiterhin die Sportstättenfrage. Aber der OB bleibt optimistisch. „Ich gehe davon aus, dass wir bald die entscheidenden Verhandlungen mit dem Landkreis führen.“ Wenn das Gymnasium komplett hochgezogen ist, sei die mindestens Zwei-Feld-Sporthalle und ein endlich ansprechend sanierter Jahnsportplatz (beides ja auch für die 1. Oberschule) natürlich unumgänglich. Am städtischen Beitrag dazu werde es nicht scheitern, heißt es.

zur Startseite