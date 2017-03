Alles muss raus bei Zora Der Kostümfundus der Theater-Chefin platzt aus allen Nähten. Deswegen startet nun der große Ausverkauf.

Leicht fällt es ihr nicht, aber für Zora Schwarz ist die Zeit gekommen, sich von vielen Ihrer Lieblingskostüme zu trennen. © Sven Ellger

Das Kleid wiegt locker 20 Kilo. Es besteht ausschließlich aus riesigen roten Blüten, die sich in einer drei Meter langen Schleppe ergießen. „Ich weiß nicht, wer das jemals hätte tragen sollen“, sagt Zora Schwarz und schüttelt fassungslos den Kopf. Wie viele der mehr als 1 000 Einzelstücke, von denen sich die Chefin des Carte Blanche jetzt trennen will, wurde der Riesenfummel nie getragen. „Einige Teile sind Fehlkäufe, andere gehörten zu Ideen, die nie umgesetzt wurden“, sagt sie. Zum Beispiel das riesige Tigerkostüm mit überdimensionalem Kopf. Wer möchte, kann es für wenige Hunderte Euro erwerben. Die genauen Preise will die Chefin erst in den nächsten Tagen festlegen.

Weil ihr Fundus und die Künstlergarderoben aus allen Nähten platzen, will Zora Platz schaffen. In einem zurzeit nicht genutzten Nebengebäude ihres Theaters hat sie ihre Boutique auf Zeit eingerichtet. Es ist ein Dschungel aus Glitzer und grellen Farben. Ein bisschen Wehmut schwingt bei der Chefin schon mit. „Das sind fast alles Sachen, mit denen ich Geschichten verbinde“, sagt sie und zieht ein beigefarbenes, mit Swarovski-Steinen besetztes Kleid aus einem der Ständer. „Dass ich hier mal reingepasst habe, ist mir ein Rätsel.“

Kostüme aus zwölf Show-Jahren hängen bereit: Ballkleider, ausladende Hüte, Engelsflügel mit einer Spannweite von locker zwei Metern und sogar ein Kleid, das komplett aus Haaren besteht. Wer etwas Extravagantes für die nächste Kostümparty braucht, der sollte hier fündig werden. Ansonsten richtet sich das Angebot wohl eher an Künstler, Tanzgruppen und Karnevalsvereine. Um Pfennigartikel geht es dabei nicht. Einen Fächer kann man zwar durchaus schon ab 50 Euro mitnehmen. Die Kleider beginnen allerdings eher ab 150 Euro aufwärts. Für den lebensgroßen Elefanten aus Sperrholz und Pappmaché sind 2 500 Euro fällig. „Da haben wir sogar schon eine Anfrage von einem Zirkus“, sagt Zora.

Am 8. April gibt es hier in der Prießnitzstraße einen Tag der offenen Tür. Von 10 bis 18 Uhr kann sich dann jeder ausgiebig in der Glitzerwelt umsehen und seine Favoriten sogar anprobieren. Danach öffnet sich die Tür nur noch nach telefonischer Anfrage. Wenn Ende Juni die Container mit den Kostümen für die neue Show eintreffen, sollen die alten Teile möglichst neue Besitzer gefunden haben. Auch die Kostüme aus der jetzt noch laufenden Show stehen bis dahin zum Verkauf. „Bis auf die mit den Lichtern und die Fasanenfedern“, schränkt Zora ein.

