Alles Klima Vom Radfahren in Riesa über die Innenstadtentwicklung bis hin zum Bauen auf dem Land reicht das Programm der zweiten Riesaer Klimawoche.

Klimatag mit Radkonzept

Am Dienstag, 29. August, stehen im Ratssaal des Klosternordflügels Initiativen der Stadt Riesa im Mittelpunkt. 15 Uhr eröffnet der Baubürgermeister die Veranstaltung, danach stellt Expertin Mareen Jockusch vor, warum Riesa den „European Energy Award“ gewonnen hat. Um 16 Uhr spricht Ilka Erfurt über das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt, um 17 Uhr Fahrrad-Experte Konrad Krause über den Fahrradklimatest. Dort stellen Baubürgermeister Tilo Lindner und Bauamtsleiterin Ina Nicolai auch das städtische Radverkehrskonzept vor.

Regionalkonferenz zum Stadtumbau

Welche Chancen haben Klein- und Mittelstädte auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung? Damit beschäftigt sich am Donnerstag, 31. August, im Klosternordflügel eine Regionalkonferenz der Hans-von-Carlowitz-Gesellschaft in Zusammenarbeit mit der Stadt Riesa und anderen Institutionen statt. Vorträge drehen sich um die Themen Innenstadtentwicklung, Stadtumbau und die Vereinbarkeit von Hochwasser- und Naturschutz. Interessierte sind willkommen – müssen sich aber bis zum 24. August anmelden.

Anmeldung unter www.sachsen-nachhaltig.de

Landbaumesse in Gostewitz

Das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, die Stadt Riesa und das Regionalmanagement der Lommatzscher Pflege veranstalten mit dem Wohnkulturgut Gostewitz am Sonnabend, 2. September, die erste Landbaumesse. Sie richtet sich an alle Interessenten an ländlichen Gebäuden. Bauherren und Architekten, Handwerker und Anbieter regionaler Baustoffe sollen dort ins Gespräch kommen. „Mit der Vorstellung beispielhafter Sanierungen und Umnutzungen wollen wir die Lust auf solche Bauvorhaben wecken und Lösungen vorstellen“, sagt Jan Giehrisch, auf dessen Gehöft die Veranstaltung stattfindet. Ab 9.30 Uhr laufen Fachvorträge in der Scheune. Auf dem Hof präsentieren sich Baufachfirmen. Die Sparkasse informiert zu Förderkrediten und Baufinanzierung. Das Regionalmanagement der Lommatzscher Pflege berät über Fördermöglichkeiten. Außerdem gibt es eine Buchvorstellung und Vorträge zu Themen von Lehmbau bis zu solidarischer Landwirtschaft. Am Nachmittag laden die Stadtwerke Riesa zum Puppenspiel ein. (SZ)

Infos unter www.gostewitz.de

zur Startseite