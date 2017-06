Alles klar für Weißwassers Weltrekord Es ist so weit – am Freitag findet das riesige Welpenliga-Turnier statt. Hier gibt es die letzten Infos – und alle Teilnehmer aus der Umgebung auf einen Blick.

Viele 15 Helfer waren bei den ersten Aufbauarbeiten am Turnerheim beschäftigt. Auch Martin Paulik und Norbert Schulze hatten alle Hände vol zu tun. © Joachim Rehle

Weißwasser. Aufbau an Weißwassers Turnerheim für das Welpenliga-Turnier, das ins Guinness-Buch der Rekorde soll: Martin Paulik und Norbert Schulze (im Bild) trugen schon am Mittwoch die Kleinfeld-Tore auf die Plätze. Die Zelte für Verpflegung und Umkleide sind aufgebaut, auch die Torwand steht – es kann also losgehen.

Dann heißt es am Freitag früh aufstehen für über 700 Kinder aus Weißwasser und Umgebung. Die treffen sich ganz aufgeregt in ihren Kitas, von wo aus es mit Bahn, Bus oder den Autos der Eltern und Begleitpersonen nach Weißwasser geht. Dort werden ab 8 Uhr die Teams am Turnerheim an der Muskauer Straße für das große internationale Welpenturnier der Lausitz in Empfang genommen. Nach dem Umziehen machen sich alle selbstständig warm. Die kleinen Kicker, unter denen erfreulicherweise auch viele Mädels sind, kennen das schon.

Gleichzeitig laufen die letzten Vorbereitungen für den Einmarsch. Wie die ganz großen Fußballereignisse wird auch das Welpenturnier in Weißwasser feierlich eröffnet – mit der deutschen Nationalhymne für den Vorjahressieger, die Spreespatzen aus Spremberg, und den Sieger der Herzen, die Kleinen Strolche aus Rietschen. Danach erklingen die Hymnen Polens und Tschechiens für die Gäste aus den Nachbarländern. So hoch offiziell geht es mit der Begrüßung weiter. Denn Oberbürgermeister Torsten Pötzsch lässt es sich als Schirmherr nicht nehmen, allen Teams viel Glück zu wünschen. Dass die Kinder derweil dem ersten Anpfiff entgegenfiebern, wird ihnen niemand verdenken. Sicher ist zu Beginn nur so viel, dass es ein großer Tag voller Emotionen wird. Auf den Spielfeldern ebenso wie an deren Rand, wo Betreuer, Eltern und andere Fans die Daumen drücken und ihre Kids lautstark anfeuern. Darüber hinaus sind auch andere interessierte Zuschauer willkommen. Der Eintritt ist frei. Ab 10 Uhr rollen die Bälle auf den acht Spielfeldern. Schauen Sie doch mal vorbei!

Dass es nicht so heiß wie am Donnerstag wird, dürfte allen 40 Mannschaften sehr gelegen kommen. Bleibt zu hoffen, dass Petrus auch sonst ein Fußballfan ist und der Tag ohne graue Regenwolken abgeht. Ganz egal, wer am Ende den Siegerpokal mit nach Hause nimmt, der Fußball hat unter den Vier- bis Siebenjährigen in den Kitas in Weißwasser und Umgebung schon jetzt viele neue Freunde gefunden. (ck)

Übrigens steigt schon am Sonntag das nächste außergewöhnliche Fußballturnier – im Dresdner Dynamo-Stadion findet die Mini-WM statt, veranstaltet von der Sächsischen Zeitung. Ab 9.45 Uhr stehen sich 42 C-Jugendmannschaften gegenüber. Im Stadion und auf dem Außengelände gibt es viele Aktionen rund um Fußball. Der Eintritt ist frei.

Die Auflösung unseres Gewinnspiels vom Mittwoch: Das gesuchte Wort war Pokal. Gewonnen hat diesmal Karen Huber aus Weißwasser.

