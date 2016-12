Alles ist erleuchtet Die Weihnachtszeit zeigt vor allem in der Dunkelheit einen ganz besonderen Reiz. Freital bildet da keine Ausnahme.

Die beleuchtete Straße Nirgendwo sonst in Freital finden sich so viele geschmückte und beleuchtete Vorgärten wie in der Burgwartstraße. Ein Anwohner wünscht den Passanten Frohe Weihnachten, ein anderer hat sogar eine weihnachtliche Eisenbahnanlage aufgebaut. © Andreas Weihs

Freital. Der kürzeste Tag des Jahres steht am Mittwoch an. Doch bis zum Ende der dunklen Jahreszeit vergehen noch ein paar Wochen. Beleuchtete Weihnachtsbäume, Adventssterne und Schwibbögen bringen die Städte in dieser Zeit so richtig zum Leuchten. Mancher Ladenbesitzer und Hauseigentümer wird beim Anbringen von Lichterketten und anderen Dekorationen sogar richtig kreativ. (SZ/win)

