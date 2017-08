Alles in Bewegung Die Panorama-Tour lockte wieder Hunderte Hobbysportler nach Hinterhermsdorf. Die meisten sind schon Wiederholungstäter.

Mit einem Massenstart ging die Breitensportveranstaltung am Sonntagmorgen in Hinterhermsdorf in die nächste Runde. © Steffen Unger

Laufen, Rad fahren, walken oder wandern – die Panoramatour hat am Wochenende erneut Freizeitsportler verschiedenster Disziplinen und aller Altersklassen in die Sächsische Schweiz gelockt. Pirnaer und Sebnitzer Autokennzeichen sind auf dem Parkplatz in Hinterhermsdorf in der Unterzahl. Die meisten Sportler kommen aus der Lausitz, aus Berlin, Potsdam und sogar aus Mecklenburg-Vorpommern. Organisiert wird die Sparkassen-Panoramatour von den Lausitzer Sportevents, die auch den Spreewaldmarathon alljährlich im September auf die Beine stellen.

„Die Tour in der Sächsischen Schweiz ist bei uns Breitensportlern eine feste Größe im Terminkalender. Deshalb bin ich auch schon das sechste Mal dabei. Eine wunderschöne Gegend ist das hier“, schwärmt Harald Große aus Cottbus. Man sei nicht nur in Bewegung, sondern könne auch noch die Landschaft genießen.

Auf 19 verschiedenen Strecken zwischen Hinterhermsdorf, Bad Schandau und Bahra sowie im tschechischen Khaatal auf dem erst neu ausgeschilderten deutsch-tschechischen Grenzweg sind die Sportler unterwegs. Besonders gut gebucht sind Walk- und Wanderrouten für alle Altersklassen. Aber auch für die angebotenen Radtouren hatten sich jede Menge Starter eingeschrieben. Die längste, die Panorama-Radtour, reichte über 110 Kilometer.

Die erste Etappe startete traditionell am Freitag in Königstein mit dem Lauf von der Stadtkirche bis zur Festung. Da war Christian Werner aus Karlshagen (Insel Usedom) schon mit dabei. „Das Terrain hier in der Sächsischen Schweiz reizt mich einfach. Die Landschaft ist toll, das Gelände anspruchsvoll, das macht es so besonders“, sagt er. Unterwegs auf seiner Strecke durch das Kirnitzschtal müssen auch Berge bewältigt werden. Darauf habe er sich als Flachländer vorbereitet. Schon drei Marathons ist er gelaufen. „Im Moment stecke ich in den Vorbereitungen für den Vierten“, sagt Werner. Pro Woche trainiere er aktuell bis zu viermal. Und da sei die Panoramatour auch die perfekte Vorbereitung. Er lobt die Organisatoren der Tour. Vor allem in Hinterhermsdorf sei alles auf das Event eingestellt. Auch deswegen sei er schon zum dritten Mal bei der Panoramatour dabei. Kritisch sieht er nur die Parkplatzsituation in Krippen. Angesichts so vieler Teilnehmer müssten dort mehr Parkflächen zur Verfügung gestellt werden. Doch ansonsten sei alles perfekt. Den Anmeldeschein für nächstes Jahr hat Christian Werner bereits in der Tasche.

Als Erinnerung gibt es auf allen Strecken und für jeden Teilnehmer eine Urkunde und jeden Tag eine andere Medaille. Die vielen Pokale und Medaillen glitzern auf den Tischen im Haus des Gastes in Hinterhermsdorf und können vorab bestaunt werden. Vergeben werden sie erst am Ende der Tour. Und damit es für die Teilnehmer auch immer wieder einen neuen Anreiz gibt, lassen sich die Organisatoren von Lausitzer Sportevents um Hans-Joachim Weidner immer mal etwas anderes einfallen. Neu ist in diesem Jahr: Wer alle drei Etappen der Panoramatour absolviert, erhält einen Medaillenteller, um seine Auszeichnungen gebührend zu präsentieren. Neu ist auch, dass die Radtouren nicht nur in Hinterhermsdorf starten, sondern diesmal auch in Krippen, sagt der Veranstalter.

Nach dem Lauf ist vor dem Lauf. Daher stehen die Termine der Panoramatour für die nächsten Jahre bereits fest: 2018 findet das Event vom 10. bis 12. August statt.

