Alles im Lot in Muskaus Badepark Hinter den Rundbögen soll ein Sanitärtrakt für künftige Ausstellungsbesucher und für die Gäste der Waldeisenbahn entstehen.

Steffen Winter achtet auf jedes Detail. © Joachim Rehle

Bad Muskau. Mitarbeiter der Baufirma Neumann aus Krauschwitz bauen nach historischem Vorbild in diesen Tagen die Rundbögen am Kuppelbau im Bad Muskauer Badepark wieder auf. Steffen Winter achtet dabei auf jedes Detail. Hinter den Rundbögen soll ein Sanitärtrakt für künftige Ausstellungsbesucher und für die Gäste der Waldeisenbahn entstehen. Schließlich hält die Schmalspurbahn in unmittelbarer Nähe des Ensembles.

