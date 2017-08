Alles Gute!

Dora Röthig wird am Donnerstag 105 Jahre alt. © Sebastian Schultz

Sie ist die wahrscheinlich älteste Einwohnerin im Kreis Meißen: Dora Röthig. Am Donnerstag feiert sie ihren 105. Geburtstag. Geboren wurde sie am 24. August 1912 – dem Jahr, in dem die Titanic gesunken war, und zwei Jahre, bevor sich das damalige Deutsche Kaiserreich in den Ersten Weltkrieg begab. Dora Röthig ist das achte von zehn Kindern. Ihre Nachkommenschaft ist groß: 16 Urenkel und 14 Ururenkel waren es schon zum 103. Geburtstag. Damals hatte die Neuhirschsteinerin der SZ verraten, sie wolle 110 Jahre alt werden. Na dann, alles Gute für die nächsten Jahre! (SZ)

