Alles gut?

Im Jahr 2016 hat sich einiges bewegt in Kodersdorf. Zu Beginn des Sommers hat der Felgenhersteller Borbet die Produktion aufgenommen. Auch die Bauarbeiten an der Niederlassung des Unternehmen Color Parts aus Cunewalde neigen sich ihrem Ende zu. Ab dem kommenden Frühjahr werden hier Oberflächen mit Lacken und Ähnlichem veredelt. Daneben erweitern sowohl die Elbe Flugzeugwerke als auch der Holzbetrieb Schweighofer ihre Grundstücke im Gewerbegebiet. Doch der Erfolg bedeutet auch eine Herausforderung für die Gemeinde.

Was sind die neuesten Entwicklungen Am Sandberg und Am Kranichsberg?

Gerade im Dezember ist bekannt geworden, dass die Lion Group aus Forst auch nach Kodersdorf kommen will. Geschäftsführer Sven Noatzke hat angekündigt, den kompletten Bahnverkehr des Transportunternehmens hier von der Schiene auf die Straße umzuschlagen. Die Kaufverhandlungen mit der Gemeinde laufen noch. Ein schmales Grundstück von rund 6 Hektar Fläche soll größtenteils mit Gleisen und Asphaltspuren bebaut werden. In Kodersdorf werden dann zum Beispiel grüne Bananen auf Laster verladen, um sie nach Zgorzelec in die Reifehallen der Firma Citronex zu liefern.

Dazu kommen noch fast 12 Hektar, welche der aus Österreich stammende Betrieb Schweighofer erwerben möchte. Lion und Schweighofer nutzen denselben Bahnanschluss und arbeiten zusammen. Außerdem führt die Gemeinde gerade den dritten und vorerst letzten Bauabschnitt aus. Er besteht aus einer Verlängerung der Straße hinter dem Kreisverkehr parallel zur Autobahn und zwei weiteren Feuerlöschteichen. Damit bleibt nur ein kleines Grundstück neben den beiden neuen Ansiedelungen von rund 5 Hektar Größe. Auch hier gibt es schon einen Interessenten, verrät René Schöne.

Warum ist das Wachstum

auch eine Herausforderung?

Der Gemeinderat in Kodersdorf und Bürgermeister René Schöne können auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. Mit den Niederlassungen der großen Betriebe muss sich aber auch die Infrastruktur vergrößern. Die Gemeinde baut neue Straßen, einen Parkplatz und sorgt für Brandschutz. Sie denkt aber auch über einen Neubau der Kindertagesstätte auf dem Festplatz und einen Anbau an die Schule nach. Mehrfach spricht René Schöne auch an, dass die kommunale Kläranlage zu klein zu werden droht. Auch hier muss in Zukunft erweitert werden.

Was tut Kodersdorf dafür, dass Angestellte zur Arbeit kommen?

Natürlich hat die Gemeinde ein Interesse daran, Raum für junge Familien zu bieten. Dazu sind in den Dorfumbauplan Grundstücke aufgenommen, die eventuell verkauft und als Bauland genutzt werden können. René Schöne hat allerdings mitgeteilt, das Häuslebauer meist recht genaue Vorstellungen von einem idealen Grundstück haben. Dieses sei eben nicht immer verfügbar. Nur wenige Eigentümer freier Flächen wollten außerdem verkaufen. Allerdings hat die Gemeinde kürzlich ein Grundstück erworben, das für diesen Zweck aufgeteilt und verkauft werden könnte. Die Nachfrage sorge dafür, dass die Preise steigen. Mittlerweile läge der Richtwert an einigen Stellen bei 21Euro pro Quadratmeter.

Aber auch für Mitarbeiter des Gewerbegebiets aus umliegenden Gemeinden oder sogar von weiter weg soll es eine Lösung geben. Neben Straßen und Parkplatz soll eine Bushaltestelle im Gewerbegebiet helfen, Pendler anzubinden. Der Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien hat bereits Interesse bekundet.

Kann die Gemeinde die

Investitionen alleine stemmen?

In Zukunft bedeutet das Gewerbegebiet größere Einnahmen für die Gemeinde. Für das kommende Jahr tragen sie zu den rund 16 000 Euro bei, die Kodersdorf im kommenden Jahr mehr einnehmen wird. Denn sie machen fast die Hälfte der Fläche für die bauliche Grundsteuer aus. Zudem erhält die Kommune etwa 9 000 Euro mehr Gewerbesteuer. Diese Beträge sind aber angesichts großer Vorhaben wie einer neuen Kita eher gering. „Deshalb bemühen wir uns weiter um Fördermittel“, teilt René Schöne auf Nachfrage mit. Zumal es auch aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll erscheint, diese Möglichkeiten ungenutzt zu lassen.

