„Alles gelogen“ Scheinbar grundlos soll ein Freitaler auf einen jungen Afghanen losgegangen sein. Vor Gericht bestreitet er das.

Er sei nach Deutschland gekommen, um Schutz zu suchen, sagt der Geschädigte. Alles, was er wolle, sei, hier in Ruhe leben zu können. „Es tut weh, wenn man merkt, dass man nicht gern gesehen ist“, erklärt er am Amtsgericht in Dippoldiswalde. Am Abend des 18. Mai dieses Jahres hatte der 21-jährige Afghane einen Freund in dessen Freitaler Wohnung besucht. Auf dem Weg zurück nach Hause, gegen 22.40 Uhr, war es dann zu einem unschönen Zwischenfall gekommen. Da soll ihm der Angeklagte auf der Dresdner Straße in Höhe des Motorradhändlers begegnet sein. Beide Männer kannten sich vom Sehen, waren aber noch nie aneinandergeraten. Deshalb sei es für ihn ganz unverständlich, berichtet der Geschädigte, dass Robin F. plötzlich mit einem geöffneten Klappmesser auf ihn zugekommen sei. „Ich hatte Angst und wich zurück“, schildert der junge Afghane. Als er dann weggelaufen war, soll ihm der Angeklagte noch so etwas wie „Scheiß Ausländer“ und „Verpiss dich“ nachgerufen und ihm schließlich noch hinterhergespuckt haben. Am nächsten Tag hatte das Opfer seinem Sprachlehrer von dem Vorfall erzählt. Dieser riet dem jungen Mann, die Sache zur Anzeige zu bringen.

Der Angeklagte wundert sich nun über die Vorwürfe, denn er will damals nicht in der Nähe des Tatortes gewesen sein. Das kann niemand bestätigen, da er alleine lebt. Als der Richter wissen will, warum der Geschädigte ihn als Täter bezeichnet, zuckt der 27-Jährige nur mit den Schultern. Er habe keine Ahnung, sagt er. Er sei sich keiner Schuld bewusst. „Dann ist das alles hier gelogen?“, hakt das Gericht nach. „Für mich ja“, antwortet Robin F.

Da in dieser Sache nun Aussage gegen Aussage steht, müssen weitere Zeugen gehört werden. Der Prozess wird Anfang November fortgesetzt. (yp)

